L’Aquila, Auditorium del Parco gremito per il Concerto Banda dell’Esercito che apre celebrazioni giuramento dei 550 nuovi Volontari in Ferma Iniziale

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Auditorium del Parco gremito, ieri sera, per il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, un evento organizzato dal Comune dell’Aquila in collaborazione con il 9? Reggimento Alpini della Brigata Alpina “Taurinense”. Il concerto ? stato il preludio alle celebrazioni per il giuramento dei nuovi Volontari in Ferma Iniziale del 2? Battaglione Addestrativo “Piceno”, che ha luogo proprio oggi, 28 marzo, presso lo Stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia”, dove 550 giovani provenienti da tutta Italia giureranno fedelt? alla patria e alle sue istituzioni, alla presenza di illustri autorit? civili e militari.La Banda dell’Esercito, diretta dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, ha intrattenuto gli ospiti e le autorit? con una selezione di sinfonie iconiche tratte dalle colonne sonore di film celebri, tra cui “Star Wars”, “Indiana Jones”, “Superman” e “Mission Impossible”. L’orchestra ha eseguito, inoltre, i capolavori del maestro Ennio Morricone, per ricordare non solo il compositore di fama internazionale, ma anche il regista Sergio Leone – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento musicale ? stato anche l’occasione per sensibilizzare il pubblico in vista della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, in programma il 2 aprile prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Attraverso una raccolta benefica volontaria, il pubblico ha contribuito a sostenere l’associazione Autismo Abruzzo Onlus impegnata a migliorare la qualit? della vita delle persone affette da autismo e dei loro familiari.Tra le autorit? presenti al concerto, il Generale di Brigata Eugenio Dess?, comandante della Scuola di Fanteria, il Colonnello Mario D’Angelo, comandante del 9? Reggimento Alpini – in ragione del legame forte tra le forze armate e la comunit? locale -, l’assessore comunale, Ersilia Lancia, che ha portato i saluti della citt? sottolineando il valore della manifestazione per la comunit? locale – si apprende dalla nota stampa.

