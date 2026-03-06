L’Aquila, Aura, Vittorini, Frullo e Verini: “La città vicina ai lavoratori. Con il sistema bancario valutata l’anticipazione della Cigs”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La citt? dell’Aquila sta dimostrando concretamente la propria vicinanza ai lavoratori di Aura in un momento particolarmente difficile”. Lo dichiarano i presidenti della I e III Commissione Bilancio del Comune dell’Aquila, Livio Vittorini e Fabio Frullo ed il consigliere comunale Enrico Verini“Come presidente della Commissione Bilancio – spiega Vittorini – ho promosso su proposta e sollecito del collega Verini, che ringrazio, un confronto con il sistema bancario cittadino per individuare strumenti che possano sostenere i dipendenti in questa fase di transizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolare, insieme al Comune e con la disponibilit? del sistema bancario, segnatamente di BPER, ? stata valutata la possibilit? di consentire ai lavoratori l’anticipazione di alcune mensilit? della Cassa integrazione guadagni straordinaria”.“Si tratta di una misura pensata per accompagnare questa fase delicata, mentre si attende che l’azienda possa trovare un soggetto disposto a rilevarla e rilanciarne l’attivit?. L’anticipazione – precisa il consigliere Verini – sarebbe concessa con condizioni che tengono conto della situazione specifica dei lavoratori e senza particolari vincoli o impegni”.“? un segnale importante – dichiara il Presidente Frullo – che dimostra come l’intero sistema cittadino, dalle istituzioni, a partire dal Sindaco Biondi, al mondo bancario, abbia voluto fare la propria parte per stare vicino ai lavoratori e alle loro famiglie”.“Qualora emerga un interesse significativo da parte dei dipendenti – concludono – potranno essere avviati i passaggi successivi con gli accordi operativi tra l’istituto bancario e le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori”.

