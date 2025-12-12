L’Aquila, avviate le selezioni per 65 Allievi Ufficiali dei Carabinieri

Sono ufficialmente aperte le procedure di arruolamento per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti, per partecipare al concorso, possono presentare la loro domanda online, disponibile fino al 9 gennaio, sul sito ufficiale dell’Arma all’indirizzo www.carabinieri.it, nella sezione dedicata ai concorsi.

Il percorso di selezione prevede una serie di prove che includono esami scritti di preselezione, una prova di composizione italiana, test di conoscenza della lingua inglese, prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali. Gli aspiranti dovranno inoltre affrontare una prova orale ed un tirocinio pratico.

“Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’organizzazione al completo servizio della comunità, il cui motto distintivo ‘nei secoli fedele’ racchiude tutti i valori che devono contraddistinguere ogni uomo e donna che indossa la sua prestigiosa uniforme,” sottolinea il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

I requisiti per partecipare al concorso sono chiari: possono iscriversi i cittadini italiani che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026, e che, alla scadenza per la presentazione delle domande, abbiano compiuto 17 anni e non superato i 22 anni.

I candidati selezionati accederanno al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un programma di formazione di cinque anni, comprensivo di corsi militari e accademici con indirizzo giuridico-amministrativo, culminando nel conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.

Al termine della formazione, i nuovi Ufficiali, che avranno il grado di Tenente, saranno assegnati a ruoli di comando e responsabilità all’interno delle varie organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri.