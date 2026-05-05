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martedì, Maggio 5, 2026
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Politica

L’Aquila, avviato l’esame in commissione per la riforma geografia giudiziaria: obiettivo Aula entro luglio

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Riforma geografia giudiziaria, Verrecchia (FdI): avviato l’iter in commissione Giustizia alla Camera, obiettivo approdo in Aula entro luglio

Si è svolto a Montecitorio un importante incontro con il presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati, Ciro Maschio, per discutere sull’avvio dell’esame del provvedimento riguardante la riforma della geografia giudiziaria. L’iniziativa è stata promossa dall’onorevole Guerino Testa e dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

Durante l’incontro, il presidente Maschio ha assicurato che l’esame del provvedimento inizierà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di procedere alle audizioni entro il mese di giugno e portare il testo in Aula entro luglio. Il provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il ripristino di 8 dei 31 tribunali soppressi, includendo la salvaguardia dei tribunali abruzzesi, tema di particolare rilevanza per il territorio.

Verrecchia ha commentato l’importanza di questa tappa: “Si tratta di una tappa fondamentale per garantire la tutela dei presidi di giustizia in Abruzzo. L’iter è seguito con grande attenzione dai nostri parlamentari, in sinergia con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.”

L’incontro rappresenta un passo concreto verso la riorganizzazione della rete giudiziaria, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza del sistema e assicurare una più equa distribuzione dei servizi sul territorio. La notizia è stata accolta positivamente dagli abruzzesi, che vedono nella riforma della geografia giudiziaria un importante miglioramento per il sistema di giustizia nel territorio.

Con l’avvio dell’esame del provvedimento in commissione Giustizia alla Camera, si apre una nuova fase che potrebbe portare a importanti cambiamenti per il sistema giudiziario in Abruzzo. Resta ora da seguire attentamente l’evolversi della situazione e l’esito finale di questo processo.

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