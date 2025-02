L’Aquila, Avvio lavori asili nido

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi, gioved? 6 febbraio, saranno avviati i lavori di due asili nido, uno a Paganica e uno a Pagliare di Sassa, finanziati con risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma – si legge sul sito web ufficiale. Nell’occasione, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, parteciper?, insieme ad altri amministratori municipali, alla cerimonia della posa della prima pietra che avr? luogo:ore 9,15 a Paganica in via Mauro De Mauro, davanti il campo da rugby;ore 10,15 a Pagliare di Sassa, per la precisione all’interno del progetto Case (area di fronte il laghetto).

