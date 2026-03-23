L’Aquila, Avviso concessioni cimiteriali in scadenza anno 2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Risultano in scadenza nell’anno 2026 le concessioni cimiteriali riportate nell’elenco allegato al presente avviso (riferimento anno 1986).Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria (Delibera di consiglio n. 182/2023), si invitano tutti i concessionari, gli eredi e/o familiari dei defunti, a mettersi in contatto con l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Si rappresenta che scaduti i termini di cui all’art. 47 anzidetto, senza che gli interessati abbiano provveduto al rinnovo delle concessioni, alla traslazione o ad altra sistemazione dei resti, si proceder? all’avvio del procedimento di estumulazione – si apprende dalla nota stampa.
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it