- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Avviso pubblico per l’ammissione alla frequenza nei nidi comunali e privati...
Attualità

L’Aquila, Avviso pubblico per l’ammissione alla frequenza nei nidi comunali e privati convenzionati con il Comune dell’Aquila – Anno pedagogico 2025/2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila comunica la pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla frequenza dei nidi comunali e dei nidi privati convenzionati con l’Amministrazione, relativamente ai posti che si renderanno disponibili per l’anno pedagogico 2025/2026, a seguito delle rinunce degli utenti attualmente iscritti.“Con la pubblicazione di questo avviso – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche Manuela Tursini – rinnoviamo l’impegno dell’Amministrazione Biondi a garantire pari opportunit? di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, assicurando criteri chiari, trasparenti e condivisi – precisa il comunicato. Continuiamo a investire con determinazione nella qualit? dell’offerta educativa e nel potenziamento delle strutture, affinch? ogni bambino possa trovare un ambiente accogliente, sicuro e stimolante in cui muovere i primi passi nel percorso educativo – ”A partire da oggi, i genitori interessati potranno inoltrare la propria istanza esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile dal sito istituzionale del Comune dell’Aquila, entro le ore 23:59 del 12 dicembre 2025. L’avviso ? rivolto ai nuclei familiari con bambini di et? compresa tra tre mesi e tre anni – precisa il comunicato. Tutte le informazioni utili, la modulistica e le istruzioni operative per la compilazione e l’invio delle domande sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si informa inoltre la cittadinanza che i nuovi uffici del Settore Politiche sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila saranno operativi dalla prossima settimana, presso via Francesco Filomusi Guelfi n. 6/C.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it