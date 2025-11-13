L’Aquila, Avviso pubblico per l’ammissione alla frequenza nei nidi comunali e privati convenzionati con il Comune dell’Aquila – Anno pedagogico 2025/2026

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila comunica la pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla frequenza dei nidi comunali e dei nidi privati convenzionati con l’Amministrazione, relativamente ai posti che si renderanno disponibili per l’anno pedagogico 2025/2026, a seguito delle rinunce degli utenti attualmente iscritti.“Con la pubblicazione di questo avviso – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche Manuela Tursini – rinnoviamo l’impegno dell’Amministrazione Biondi a garantire pari opportunit? di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, assicurando criteri chiari, trasparenti e condivisi – precisa il comunicato. Continuiamo a investire con determinazione nella qualit? dell’offerta educativa e nel potenziamento delle strutture, affinch? ogni bambino possa trovare un ambiente accogliente, sicuro e stimolante in cui muovere i primi passi nel percorso educativo – ”A partire da oggi, i genitori interessati potranno inoltrare la propria istanza esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, accessibile dal sito istituzionale del Comune dell’Aquila, entro le ore 23:59 del 12 dicembre 2025. L’avviso ? rivolto ai nuclei familiari con bambini di et? compresa tra tre mesi e tre anni – precisa il comunicato. Tutte le informazioni utili, la modulistica e le istruzioni operative per la compilazione e l’invio delle domande sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si informa inoltre la cittadinanza che i nuovi uffici del Settore Politiche sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila saranno operativi dalla prossima settimana, presso via Francesco Filomusi Guelfi n. 6/C.

