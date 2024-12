L’Aquila, Avviso pubblico per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi aderenti al progetto WelfareAQ in scadenza il 16 dicembre 2024

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini, ricorda la scadenza del 16 dicembre 2024 riguardo l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione dell’elenco comunale degli esercizi commerciali, farmacie, parafarmacie e sanitarie disponibili ad accettare i buoni spesa denominati WelfareAQ.Il progetto nasce con l’obiettivo di sostenere i cittadini percettori di ADI ed ai nuclei in carico al SSP in condizioni di difficolt? economica, attraverso l’utilizzo di buoni spesa da utilizzare presso esercizi convenzionati per l’acquisto di generi alimentari (esclusi gli alcolici), articoli di abbigliamento, materiale didattico e tecnologico, prodotti farmaceutici e prodotti di sanitaria – viene evidenziato sul sito web. Gli operatori economici interessati potranno aderire all’iniziativa, convenzionandosi a titolo completamente gratuito con la societ? Edenred, offrendo cos? un supporto concreto alla comunit? e contribuendo a rendere pi? capillare ed efficace l’accesso a beni di prima necessit? e prodotti essenziali.“Con questa iniziativa vogliamo garantire una rete capillare di servizi sul territorio, mettendo in sinergia Amministrazione, esercizi commerciali e cittadini,” ha dichiarato l’Assessore Tursini – “Invitiamo tutti gli esercizi commerciali, farmacie, parafarmacie e sanitarie a partecipare, diventando parte attiva di un progetto di grande valore sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”Gli esercizi interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente all’indirizzo politichesociali.cultura@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. postecert.it entro e non oltre le ore 9:00 del 16 dicembre 2024.

