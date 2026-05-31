L’Aquila balla latino: sabato 30 maggio evento “Ultima Noche” con DJ El Tiburon e danza sportiva all’Associazione Sensazione di Movimento

L’Aquila – Sabato 30 maggio 2026, presso la sede polifunzionale dell’Associazione Sensazione di Movimento, si terrà l’evento “Ultima Noche”, una serata caraibica organizzata dal Movi&dance dell’Aquila.

La serata, dedicata alla musica latino-americana, alla danza sportiva e alla multiculturalità, vedrà la partecipazione speciale di Fabrizio Pironi, noto come DJ El Tiburon. L’evento, organizzato sotto la direzione artistica di Roberta Iannarelli e Claudio Lorenzetti, e la tecnica di Antonello Dinisi, avrà inizio alle ore 22 e coinvolgerà ballerini e appassionati provenienti da tutto il Centro Italia.

DJ El Tiburon, maestro di percussioni popular cubane e caraibiche, e compositore di musica salsa, bachata, latin jazz, timba e chachacha, sarà il punto di riferimento della serata. La formula della doppia pista prevede spazio per la salsa cubana, salsa portoricana e bachata con DJ El Tiburon nella sala principale, mentre DJ Veneno si occuperà della selezione musicale dedicata a salsa e bachata nella Sala Marilyn.

L’evento conferma il carattere interregionale, coinvolgendo ballerini e appassionati provenienti da Teramo, Sulmona, Vasto, Pescara, Popoli e altre regioni del Centro-Sud Italia. Durante la serata sarà possibile degustare il cocktail speciale “The White Stone-La Pietra Bianca”, ispirato al bianco dei monumenti storici e alla neve del Gran Sasso, in omaggio simbolico alla città.

Per informazioni e prenotazioni tavoli è disponibile il numero 347 6942789 (Claudio). Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica, della danza e della cultura, celebrando l’incontro tra tradizioni e la multiculturalità che caratterizza il progetto “L’Aquila Città Multiverso”.