- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Maggio 31, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaL’Aquila balla latino: sabato 30 maggio evento “Ultima Noche” con DJ El...
Eventi e Cultura

L’Aquila balla latino: sabato 30 maggio evento “Ultima Noche” con DJ El Tiburon e danza sportiva all’Associazione Sensazione di Movimento

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila – Sabato 30 maggio 2026, presso la sede polifunzionale dell’Associazione Sensazione di Movimento, si terrà l’evento “Ultima Noche”, una serata caraibica organizzata dal Movi&dance dell’Aquila.

La serata, dedicata alla musica latino-americana, alla danza sportiva e alla multiculturalità, vedrà la partecipazione speciale di Fabrizio Pironi, noto come DJ El Tiburon. L’evento, organizzato sotto la direzione artistica di Roberta Iannarelli e Claudio Lorenzetti, e la tecnica di Antonello Dinisi, avrà inizio alle ore 22 e coinvolgerà ballerini e appassionati provenienti da tutto il Centro Italia.

DJ El Tiburon, maestro di percussioni popular cubane e caraibiche, e compositore di musica salsa, bachata, latin jazz, timba e chachacha, sarà il punto di riferimento della serata. La formula della doppia pista prevede spazio per la salsa cubana, salsa portoricana e bachata con DJ El Tiburon nella sala principale, mentre DJ Veneno si occuperà della selezione musicale dedicata a salsa e bachata nella Sala Marilyn.

L’evento conferma il carattere interregionale, coinvolgendo ballerini e appassionati provenienti da Teramo, Sulmona, Vasto, Pescara, Popoli e altre regioni del Centro-Sud Italia. Durante la serata sarà possibile degustare il cocktail speciale “The White Stone-La Pietra Bianca”, ispirato al bianco dei monumenti storici e alla neve del Gran Sasso, in omaggio simbolico alla città.

Per informazioni e prenotazioni tavoli è disponibile il numero 347 6942789 (Claudio). Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica, della danza e della cultura, celebrando l’incontro tra tradizioni e la multiculturalità che caratterizza il progetto “L’Aquila Città Multiverso”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it