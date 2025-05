L’Aquila, Bandiere Blu 2025, Biondi (ANCI Abruzzo): “Premio all’impegno delle comunità locali. l’Abruzzo si conferma sistema territoriale di qualità” 

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Piena soddisfazione per l’importante riconoscimento che anche quest’anno la FEE ha attribuito alle localit? abruzzesi con l’assegnazione di 16 Bandiere Blu, prestigiosa certificazione internazionale che premia la qualit? delle acque, la sostenibilit? ambientale e l’efficienza dei servizi turistici”. Lo dichiara il presidente di ANCI Abruzzo, Pierluigi Biondi, commentando i risultati del 2025. “Ancora una volta – prosegue Biondi – sono state premiate le capacit? delle comunit? locali, il lavoro delle amministrazioni e la visione condivisa di uno sviluppo fondato sulla tutela ambientale, sull’innovazione e sulla responsabilit?. Un risultato che conferma la forza del gioco di squadra e la qualit? dell’azione pubblica sul territorio”. “Questi riconoscimenti – continua – rafforzano l’immagine dell’Abruzzo come regione capace di offrire un sistema turistico integrato, in cui mare, borghi e montagne dialogano e si sostengono reciprocamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un modello di mutuo rafforzamento che valorizza la nostra offerta complessiva”.

