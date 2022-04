L’Aquila, Beatrice Venezi a L’Aquila, dirigerà i Solisti Aquilani in un concerto-evento

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Sar il Maestro Beatrice Venezi a dirigere l’Orchestra dei Solisti Aquilani venerd 29 aprile alle 21 presso l’Auditorium del Parco in un concerto per riflettere sul contributo delle donne alle arti, attraverso un percorso musicale scelto dal Maestro Venezi e che coinvolger le eroine classiche e quelle dell’epoca contemporanea, con Verdi e Rossini, passando per Puccini e Shostakovic, e molti altri ancora, con le loro indimenticabili opere dedicate alle donne nella storia – si apprende dal portale web ufficiale.

Venezi, musicista e compositore di fama internazionale, ha scelto L’Aquila perch in essa identifica la rinascita, secondo un parallelismo tra la valorizzazione che la duchessa le impresse, pur fiaccata dalla conquista spagnola, e la vivacit sociale, culturale ed economica attuale, a seguito del sisma e della pandemia –

Biglietti gratuiti disponibili sulla piattaforma Ciao Tickets dalle ore 16,30 di gioved 28 aprile – si apprende dalla nota stampa.

