- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Benvenuti ad Ape Tau – La nuova ludoteca comunale che fa...
Attualità

L’Aquila, Benvenuti ad Ape Tau – La nuova ludoteca comunale che fa volare la fantasia!

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:All’Aquila presso Murata Gigotti, in zona Coppito, nasce un nuovo spazio di gioco, creativit? e crescita: la ludoteca comunale Ape Tau, un progetto gratuito rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.Il progetto si inserisce nelle tante attivit? che l’amministrazione sostiene per il contrasto alla povert? educativa minorile – si apprende dalla nota stampa. “L’apertura della ludoteca comunale nella zona Ovest, un servizio completamente finanziato dal Comune dell’Aquila, rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che pone l’Amministrazione Biondi verso l’infanzia e le famiglie – si apprende dalla nota stampa. Vogliamo rafforzare la rete dei servizi educativi di prossimit?, offrendo spazi di qualit? dove il gioco diventa occasione di crescita, inclusione e partecipazione” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.“Siamo entusiasti di questa nuova avventura che l’amministrazione Comunale ci affida – si legge sul sito web ufficiale. L’associazione Brucaliffo in questi anni ha formato professionisti seri e appassionati, ha una rete di collaborazioni importanti che supporteranno le attivit?. Ape tau sar? luogo accogliente, inclusivo e ricco di stimoli dove, nei prossimi 15 mesi, si esploreranno insieme i temi del viaggio e della meraviglia, attraverso attivit? pensate per sviluppare abilit?, espressivit? e relazioni” conclude Cecilia Cruciani.L’inaugurazione ufficiale ? fissata per mercoled? 8 ottobre 2025 alle ore 16:00, presso la Murata Gigotti a Coppito (L’Aquila).Da venerd? 10 ottobre sar? possibile frequentare tutte le attivit?, alcune su prenotazione e altre liberamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli orari di apertura saranno il marted? e venerd? dalle 16:00 – 19:00; il sabato dalle 15:00 – 19:30 e la domenica dalle 9:00 – 13:30.Attivit? settimanali (su prenotazione)Attivit? settimanali a libero accesso📞 Per informazioni e prenotazioni: 320.2703901 

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it