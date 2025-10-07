L’Aquila, Benvenuti ad Ape Tau – La nuova ludoteca comunale che fa volare la fantasia!

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:All’Aquila presso Murata Gigotti, in zona Coppito, nasce un nuovo spazio di gioco, creativit? e crescita: la ludoteca comunale Ape Tau, un progetto gratuito rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni.Il progetto si inserisce nelle tante attivit? che l’amministrazione sostiene per il contrasto alla povert? educativa minorile – si apprende dalla nota stampa. “L’apertura della ludoteca comunale nella zona Ovest, un servizio completamente finanziato dal Comune dell’Aquila, rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che pone l’Amministrazione Biondi verso l’infanzia e le famiglie – si apprende dalla nota stampa. Vogliamo rafforzare la rete dei servizi educativi di prossimit?, offrendo spazi di qualit? dove il gioco diventa occasione di crescita, inclusione e partecipazione” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.“Siamo entusiasti di questa nuova avventura che l’amministrazione Comunale ci affida – si legge sul sito web ufficiale. L’associazione Brucaliffo in questi anni ha formato professionisti seri e appassionati, ha una rete di collaborazioni importanti che supporteranno le attivit?. Ape tau sar? luogo accogliente, inclusivo e ricco di stimoli dove, nei prossimi 15 mesi, si esploreranno insieme i temi del viaggio e della meraviglia, attraverso attivit? pensate per sviluppare abilit?, espressivit? e relazioni” conclude Cecilia Cruciani.L’inaugurazione ufficiale ? fissata per mercoled? 8 ottobre 2025 alle ore 16:00, presso la Murata Gigotti a Coppito (L’Aquila).Da venerd? 10 ottobre sar? possibile frequentare tutte le attivit?, alcune su prenotazione e altre liberamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli orari di apertura saranno il marted? e venerd? dalle 16:00 – 19:00; il sabato dalle 15:00 – 19:30 e la domenica dalle 9:00 – 13:30.Attivit? settimanali (su prenotazione)Attivit? settimanali a libero accesso Per informazioni e prenotazioni: 320.2703901

