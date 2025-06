L’Aquila, BICI in COMUNE – FIRENZE 13 GIUGNO 2025

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La citt? dell’Aquila si conferma tra i comuni italiani che riescono a coniugare la valorizzazione dell’aspetto paesaggistico e culturale del territorio con la promozione di stili di vita sani e sostenibili – precisa il comunicato. L’attenzione che questa Amministrazione pone nei confronti di questi temi, ha condotto ancora una volta, commenta il Sindaco, Pierluigi Biondi e l’Assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, al prestigioso riconoscimento ottenuto nell’ambito del primo evento nazionale del progetto “Bici in comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport – Sport e salute S.P.A. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI.La proposta progettuale denominata “Realizzazione percorso cicloturistico che conduce al parco archeologico di Amiternum ed eventi di promozione della mobilit? ciclabile”, ? stata selezionata tra i circa 471 comuni italiani vincitori del bando, per essere presentata nella cerimonia di premiazione che si ? tenuta a Firenze, nella splendida cornice del salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio, lo scorso 13 giugno – Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Firenze, Sara Funaro e del presidente della Regione Eugenio Giani, sono intervenuti, tra gli altri, il Vicepresidente di ANCI con delega allo Sport, Roberto Pessa, la Segretaria Generale ANCI, Veronica Nicotra e il Direttore Sport nei Territori e Salute Spa, Lorenzo Marzoli.Nel corso dell’evento sono state presentate le esperienze dei Comuni di Firenze, Pesaro (PU), Sorbolo Mezzani (PR), Castellana Grotte (BA), Comune di Cigole (BS), Comune di Imola (BO), L’Aquila e Torino – recita il testo pubblicato online. Elemento particolare ? stato il coinvolgimento nel progetto di numerosi comuni di piccole dimensioni che consente un’equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale – Al fine di sottolineare la fondamentale importanza dello sport, come movimento per sani stili di vita, all’incontro ? stato invitato, anche il team ‘Illumina’ di Sport e Salute, costituito da coloro che si sono fregiati di prestigiosi meriti sportivi, del calibro di Paolo Bettini, Massimiliano Rosolino, Andrea Lo Cicero, Alessia Filippi, Stefano Maniscalco e Stefano Pantano, testimonial che hanno riportato le proprie preziose esperienze, fatte non solo di successi, ma anche di momenti difficili, dai quali ripartire come fondamentale messaggio di coraggio e volont? di non arrendersi alle difficolt?.Il progetto della nostra citt?, spiega il Sindaco, definito in partenariato con il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, anche in relazione alla Citt? Capitale della Cultura 2026, consiste nella realizzazione di un percorso cicloturistico che collega l’anello ciclopedonale in localit? Coppito, in corso di progettazione, con il Parco Archeologico di Amiternum, lungo il quale saranno posizionati pannelli informativi e segnaletica turistica con Qrcode – Percorrendo un breve itinerario pedonale, il personale del Parco archeologico di Amiternum, accompagner? gli utenti giunti in bicicletta, a visitare l’Anfiteatro – riporta testualmente l’articolo online. Al fine di parcheggiare in sicurezza le proprie bici, saranno inoltre installati in diversi punti della citt? individuati in base al carattere strategico due box dotati di prese di ricarica per e-bike utilizzabili tramite app dedicata – si legge sul sito web ufficiale. Nell’ambito delle linee di attivit? previste dal bando, attraverso l’attiva collaborazione del partner di progetto e di associazioni sportive presenti sul territorio, che verranno successivamente coinvolte, saranno organizzati eventi mirati alla promozione e all’incentivazione della mobilit? ciclistica, tra cui uno spettacolo di archeologia sperimentale denominato “Ricordando Sallustio”, spettacolo teatrale che accoglier? i visitatori tra le vestigia del Teatro romano di Amiternum e narrer? alcune delle vicende pi? importanti del centro sabino, alcuni nell’ambito della Settimana Europea della Mobilit? Sostenibile, edizioni 2025 e 2026.Al termine della cerimonia sono stati consegnati gli attestati ai Comuni vincitori per l’impegno concreto alla promozione di una nuova cultura della mobilit? ciclistica – si legge sul sito web ufficiale.

