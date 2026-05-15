L’Aquila: Bio Cantina Sociale Orsogna protagonista a Vinorum con degustazione Chardonnay Polegra Pe’ nin perde la sumente

La Bio Cantina Sociale Orsogna sarà la protagonista della seconda edizione di Vinorum, in programma all’Aquila da oggi venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio. L’evento è organizzato dal Consorzio Tutela Vini Abruzzo, per celebrare il legame tra vino e territorio.

Domani sabato 16 maggio, alle ore 17.30, il direttore della Bio Cantina Sociale Orsogna, Camillo Zulli, interverrà nel convegno “Vigne eroiche d’altura. Cultura, identità e futuro della viticoltura di montagna”. L’evento, organizzato dal Cervim, vedrà la partecipazione di illustri speaker del settore, tra cui Emanuele Imprudente, vicepresidente Regione Abruzzo, e Alessandro Nicodemi, presidente Consorzio di Tutela Vini D’Abruzzo.

La Bio Cantina Sociale Orsogna è la prima azienda abruzzese iscritta al Cervim dal 2014, con i suoi vigneti situati in terreni con pendenza superiore al 30% e un’altitudine di oltre 500 metri. Successivamente, ci sarà una degustazione dello Chardonnay Polegra Pe’ nin perde la sumente, medaglia d’oro Cervim 2023, prodotto dalla cantina.

La Bio Cantina Sociale Orsogna è leader in Italia nella viticoltura biologica e biodinamica, con circa 300 soci operativi su 1.500 ettari di vigneto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Stampa della cantina tramite i recapiti forniti.