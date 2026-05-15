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L’Aquila: Bio Cantina Sociale Orsogna protagonista a Vinorum con degustazione Chardonnay Polegra Pe’ nin perde la sumente

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La Bio Cantina Sociale Orsogna sarà la protagonista della seconda edizione di Vinorum, in programma all’Aquila da oggi venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio. L’evento è organizzato dal Consorzio Tutela Vini Abruzzo, per celebrare il legame tra vino e territorio.

Domani sabato 16 maggio, alle ore 17.30, il direttore della Bio Cantina Sociale Orsogna, Camillo Zulli, interverrà nel convegno “Vigne eroiche d’altura. Cultura, identità e futuro della viticoltura di montagna”. L’evento, organizzato dal Cervim, vedrà la partecipazione di illustri speaker del settore, tra cui Emanuele Imprudente, vicepresidente Regione Abruzzo, e Alessandro Nicodemi, presidente Consorzio di Tutela Vini D’Abruzzo.

La Bio Cantina Sociale Orsogna è la prima azienda abruzzese iscritta al Cervim dal 2014, con i suoi vigneti situati in terreni con pendenza superiore al 30% e un’altitudine di oltre 500 metri. Successivamente, ci sarà una degustazione dello Chardonnay Polegra Pe’ nin perde la sumente, medaglia d’oro Cervim 2023, prodotto dalla cantina.

La Bio Cantina Sociale Orsogna è leader in Italia nella viticoltura biologica e biodinamica, con circa 300 soci operativi su 1.500 ettari di vigneto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Stampa della cantina tramite i recapiti forniti.

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