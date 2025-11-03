L’Aquila, Biondi: “A Giovacchino D’Annibale il grazie della città: per 45 anni la voce e il cuore dell’Aquila”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Desidero rivolgere, a nome dell’intera comunit? aquilana e mio personale, un sentito ringraziamento a Giovacchino D’Annibale, che dopo 45 anni di ininterrotta attivit? lascia Radio L’Aquila 1, la sua creatura, per un meritato pensionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. D’Annibale ha rappresentato un punto di riferimento costante per la nostra citt?: con passione, dedizione e senso civico ha saputo fare della radio uno spazio di libert?, partecipazione e vicinanza alla gente”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Attraverso le sue frequenze, generazioni di aquilani hanno trovato informazione, compagnia e sostegno, anche e soprattutto nei momenti pi? difficili, come nel drammatico periodo dell’emergenza sismica del 2009, quando Radio L’Aquila 1 fu una voce indispensabile per la comunit?, capace di trasmettere fiducia e speranza – viene evidenziato sul sito web. Per questo, lo scorso 29 dicembre, la nostra Amministrazione, con voto unanime del Consiglio comunale, ha voluto riconoscere ufficialmente il suo straordinario impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Un riconoscimento che ho avuto l’onore di consegnare a Giovacchino personalmente e che rappresenta il ringraziamento formale della Municipalit?, ma anche quello profondo e sincero dell’intera citt?” ha ricordato il sindaco Biondi.“Con l’augurio che questo nuovo capitolo della tua vita sia sereno e pieno di soddisfazioni, ti rinnovo, da sindaco e da amico, la riconoscenza e l’affetto di tutta L’Aquila”, ha concluso il primo cittadino –

