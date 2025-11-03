- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 3, 2025
L'Aquila, Biondi: "A Giovacchino D'Annibale il grazie della città: per 45 anni la voce e il cuore dell'Aquila"
Attualità

L’Aquila, Biondi: “A Giovacchino D’Annibale il grazie della città: per 45 anni la voce e il cuore dell’Aquila”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Desidero rivolgere, a nome dell’intera comunit? aquilana e mio personale, un sentito ringraziamento a Giovacchino D’Annibale, che dopo 45 anni di ininterrotta attivit? lascia Radio L’Aquila 1, la sua creatura, per un meritato pensionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. D’Annibale ha rappresentato un punto di riferimento costante per la nostra citt?: con passione, dedizione e senso civico ha saputo fare della radio uno spazio di libert?, partecipazione e vicinanza alla gente”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Attraverso le sue frequenze, generazioni di aquilani hanno trovato informazione, compagnia e sostegno, anche e soprattutto nei momenti pi? difficili, come nel drammatico periodo dell’emergenza sismica del 2009, quando Radio L’Aquila 1 fu una voce indispensabile per la comunit?, capace di trasmettere fiducia e speranza – viene evidenziato sul sito web. Per questo, lo scorso 29 dicembre, la nostra Amministrazione, con voto unanime del Consiglio comunale, ha voluto riconoscere ufficialmente il suo straordinario impegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Un riconoscimento che ho avuto l’onore di consegnare a Giovacchino personalmente e che rappresenta il ringraziamento formale della Municipalit?, ma anche quello profondo e sincero dell’intera citt?” ha ricordato il sindaco Biondi.“Con l’augurio che questo nuovo capitolo della tua vita sia sereno e pieno di soddisfazioni, ti rinnovo, da sindaco e da amico, la riconoscenza e l’affetto di tutta L’Aquila”, ha concluso il primo cittadino –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

