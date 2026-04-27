L’Aquila, Biondi ai candidati delle elezioni comunali: “Nei piccoli comuni i sindaci sono presidio di comunità e futuro dei territori”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Aquila, 25 aprile 2026“Desidero esprimere un sincero augurio di buon lavoro a tutte le donne e gli uomini che hanno scelto di mettersi a disposizione delle proprie comunit?, assumendo l’impegno della rappresentanza e del governo locale”.Cos? il presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, rivolge un messaggio a tutti i candidati sindaci e consiglieri, in occasione della scadenza dei termini per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative 2026, che vedranno coinvolti 48 comuni in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo,“Un ringraziamento particolare va a chi ha deciso di candidarsi nei piccoli comuni delle aree interne dove il ruolo degli amministratori locali ? ancora pi? complesso e allo stesso tempo fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questi territori, i sindaci sono veri e propri punti di riferimento per i cittadini, presidio di socialit?, coesione e identit?” dichiara il presidente Biondi.“Le sfide che attendono questi amministratore sono note: spopolamento, calo demografico, difficolt? nel mantenere servizi essenziali come scuole, sanit? e trasporti – ? proprio nei contesti pi? fragili, per? – sottolinea il presidente Anci -, che il ruolo del sindaco assume un valore ancora pi? alto, perch? significa tenere vive le comunit?, garantire diritti e costruire opportunit?”.“Come Anci Abruzzo continueremo a essere al fianco dei sindaci e dei consiglieri comunali, sostenendo il loro lavoro e promuovendo politiche che rafforzino il ruolo dei Comuni, soprattutto quelli pi? piccoli – precisa la nota online. Amministrare un comune ? una responsabilit? verso le generazioni presenti e future – si apprende dalla nota stampa. ? nei territori che si costruisce il futuro della Nazione” conclude Biondi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it