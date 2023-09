L’Aquila, Biondi: inchiniamoci davanti al ricordo dei Nove Martiri

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“La citt? dell’Aquila e la municipalit? si inchinano in segno di rispettoso ricordo dei Nove Martiri giovinetti nell’ottantesimo dell’efferato eccidio – sottolinea il il Sindaco Pierluigi Biondi – Nel settembre del 1943 l’Italia era occupata dai tedeschi e l’azione dei Nove Martiri di imbracciare le armi per la libert? fu un atto di testimonianza dell’idea di nazione e di autodeterminazione di un popolo, contribuendo in questo modo a scrivere la storia del Novecento e a fare dell’Italia un Paese libero – riporta testualmente l’articolo online. Una immagine epica quella dei nove ragazzi che imbracciano le armi in presenza dell’invasore – continua Biondi – un’immagine dolente quella delle mamme che alle Casermette aspettano il rientro del reparto dei tedeschi con i giovanissimi prigionieri – aggiunge la nota pubblicata. Il dolore di queste mamme narra in maniera forse pi? efficace e penetrante la efferatezza della guerra rispetto a quella dei libri di storia, esaltando la condivisione della memoria di questi ragazzi con la comunit? dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Una comunit? che, da ottanta anni, continua a ricordarli, affinch? il silenzio dell’indifferenza non faccia scempio dei nostri valori ma, sopra tutto, perch? i giovani di ieri, quelli di oggi e di domani siano consapevoli che se i loro sogni potranno essere realizzati sar? grazie alla libert? di cui godono e per la quale hanno dato la vita ragazzi come i nove giovani aquilani – aggiunge il Sindaco – Custodire la memoria e condividerla ? linfa vitale per una comunit? come la nostra che ha saputo ritrovarsi attraverso la propria storia, anche dolorosa, ma fattrice di rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo invito la cittadinanza, in modo particolare i nostri giovani, a partecipare ai momenti commemorativi di questa sentita ricorrenza”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it