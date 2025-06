L’Aquila, Biondi: “L’Aquila piange Fabrizio De Agostini Dragonetti De Torres, uomo di cultura e punto di riferimento per la nostra vita musicale”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:?La scomparsa di Fabrizio De Agostini Dragonetti De Torres ci addolora profondamente – ? venuto a mancare un uomo di grande raffinatezza intellettuale e umana, un protagonista silenzioso ma fondamentale della vita culturale aquilana, capace di unire rigore istituzionale e autentica passione per l’arte?.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commenta la notizia della morte del presidente dei Solisti Aquilani.?Alla guida di una delle istituzioni musicali pi? prestigiose della citt? – prosegue il primo cittadino – ha saputo custodire e rinnovare il patrimonio artistico che i Solisti rappresentano, contribuendo alla crescita culturale della nostra comunit? e mantenendo viva, anche nei momenti pi? difficili, la vocazione dell’Aquila come citt? della musica – si apprende dal portale web ufficiale. Con lui se ne va un autentico gentiluomo, persona a modo, colta, animata da un sincero spirito di servizio?.?L’impegno e la dedizione con cui ha guidato i Solisti Aquilani – aggiunge Biondi – rappresentano un’eredit? preziosa che accompagner? il nostro percorso verso L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, traguardo che deve molto anche al lavoro costante di chi, come lui, ha creduto nella forza delle istituzioni culturali come motore di rinascita?.?A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e della citt? tutta – conclude il sindaco – esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari, alla moglie Annamaria, ai figli e ai nipoti, agli amici e alla grande famiglia della musica che oggi perde un riferimento prezioso?.

