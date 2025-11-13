L’Aquila, Bologna, assemblea annuale ANCI. Il sindaco dell’Aquila interviene domani al panel “Europa, modello PNRR: risorse per i Comuni che sanno investire”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, interverr? domani, venerd? 14 novembre, a partire dalle ore 10.30, al panel dal titolo “Europa, modello PNRR: risorse per i Comuni che sanno investire”, in programma nell’ambito della 42esima assemblea annuale dell’Anci, in corso di svolgimento al polo fieristico di Bologna – L’incontro ? dedicato all’analisi delle opportunit? e delle sfide del modello europeo di investimento legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di promuovere un confronto tra amministratori locali, rappresentanti del governo e protagonisti del mondo economico sulle politiche di coesione e sulle strategie per favorire una crescita sostenibile, inclusiva e orientata all’innovazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A moderare il dibattito sar? Gianni Trovati, giornalista del Sole 24 Ore – si apprende dalla nota stampa. Il panel vedr? la partecipazione di Jeremy Rifkin, economista e sociologo statunitense di fama internazionale, del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti – precisa la nota online. Gli altri sindaci coinvolti sono, invece, Alessandro Canelli di Novara e presidente della Fondazione IFEL, Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna e coordinatore dei sindaci delle citt? metropolitane Anci, Stefano Lo Russo, vicepresidente Anci, per Torino – Il tema, cos? attuale, coinvolger? nel dibattito anche Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, e Kata T?ttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni.La partecipazione di Biondi a un confronto di respiro internazionale riconosce l’impegno dell’Aquila e dei comuni abruzzesi nel processo di attuazione dei progetti del Pnrr, e sottolinea il ruolo centrale delle amministrazioni locali nella valorizzazione delle risorse europee e nella costruzione di un’Europa pi? coesa, digitale e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

