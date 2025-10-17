- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 17, 2025
L'Aquila, Bonus Benvenuti all'Aquila. Gruppo L'Aquila Protagonista: "segnale di vicinanza alle famiglie 
Attualità 

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Il bonus ‘Benvenuti all’Aquila’ ? una misura che racchiude il senso profondo dell’azione amministrativa portata avanti in questi anni: una politica che non si limita all’assistenza, ma che promuove fiducia, speranza e vicinanza alle famiglie aquilane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In un momento in cui il calo demografico rappresenta una delle principali sfide per il Paese, l’amministrazione comunale sceglie di sostenere con atti concreti chi decide di costruire qui il proprio futuro – riporta testualmente l’articolo online. ” Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di L’Aquila Protagonista Alessandro Maccarone, Laura Cococcetta, Maria Luisa Ianni, Guglielmo Santella, Luigi Faccia e Stefano Flamini – precisa la nota online. “Siamo convinti che la crescita della citt? passi anche attraverso il sostegno alla natalit? e alla genitorialit?, perch? ogni nuovo nato ? un tassello di comunit?, un segnale di vitalit? e di futuro – recita il testo pubblicato online. Questa misura non ? un episodio isolato, ma parte di una strategia pi? ampia che mira a rendere L’Aquila una citt? sempre pi? accogliente, aperta ai giovani e dinamica – viene evidenziato sul sito web. Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto politico che, sotto la guida del sindaco Biondi e dell’assessore alle politiche sociali Manuela Tursini, continua a mettere al centro le politiche sociali e il sostegno alle famiglie, leve fondamentali per il rilancio delle citt? medie”, concludono – recita il testo pubblicato online.   

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

