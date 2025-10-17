L’Aquila, Bonus Comunale “Benvenuti all’Aquila” per i nuovi nati o adottati nel 2024: al via dal 3 novembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Prender? il via il 3 novembre prossimo la seconda edizione di “Benvenuti all’Aquila”, il bonus rivolto alle famiglie dei bambini nati o adottati nel 2024 e residenti nel Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Saranno 486 le famiglie beneficiarie, che riceveranno a breve una lettera e potranno recarsi, muniti della tessera sanitaria del bambino, presso le farmacie comunali indicate a partire dal 3 novembre 2025 fino al 31 dicembre 2026.Il bonus, del valore di 200 euro per ciascun nuovo nato o minore adottato, potr? essere utilizzato per l’acquisto di prodotti per l’infanzia – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, finanziata con fondi comunali, rientra tra le politiche a sostegno della natalit? e delle giovani famiglie avviate dall’amministrazione Biondi, e si conferma per il secondo anno consecutivo dopo il successo della prima edizione dedicata ai nati o adottati nel 2023.“Con il bonus ‘Benvenuti all’Aquila’ vogliamo confermare l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le famiglie e incoraggiare la natalit?, offrendo un segnale concreto di vicinanza ai genitori dei nuovi nati e dei bambini adottati – ? un gesto simbolico ma significativo, che si inserisce in una strategia pi? ampia di politiche sociali e di comunit? a favore dell’infanzia e della genitorialit?”, dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini.Si ricorda inoltre che il bonus relativo ai nuovi nati o adottati nel 2023 potr? essere utilizzato fino al 28 febbraio 2026.

