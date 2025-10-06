L’Aquila, Bonus libri 2025: on line modulistica per scaricare buoni acquisto dedicati a diciottenni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? on line la modulistica per ottenere i buoni acquisto per il “Bonus libri 2025”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per diffondere e promuovere la lettura tra i pi? giovani.? iniziato in questi giorni l’invio delle lettere ai circa 650 giovani che quest’anno compiono il diciottesimo anno di et?, risiedono nel comune dell’Aquila e hanno diritto al buono acquisto da 50 euro da spendere in una delle librerie aderenti al progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella missiva, oltre un segnalibro e una nota del sindaco Pierluigi Biondi, sono contenute le istruzioni per accedere alla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://bde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – it/bandi/bonus-libri-2025/richiesta anche da dispositivo mobile – A seguito delle operazioni di registrazione e compilazione del modulo indicato il sistema rilascia una ricevuta di consegna della domanda e successivamente, all’esito dell’istruttoria del caso da parte dei competenti uffici comunali, viene recapitata una e-mail contenente il voucher contrassegnato da un codice identificativo e da un QR code, che l’utente dovr? utilizzare in un’unica soluzione per acquistare libri afferenti a qualsiasi genere letterario entro il 31 dicembre 2025.Qualora gli aventi diritto non abbiano ancora ricevuto la lettera sopra citata ? possibile, comunque, procedere alla registrazione sulla piattaforma per ottenere il buono acquisto – riporta testualmente l’articolo online. Sul sito del Comune dell’Aquila, inoltre, ? presente un’apposita sezione dedicata al Bonus libri 2025: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/pagina2077_bonus-libri-2025.html

