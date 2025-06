L’Aquila, Bonus libri 2025: pubblicata la Manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione delle librerie del Comune dell’Aquila aderenti al progetto

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Pubblicato sul sito del Comune dell’Aquila l’avviso contenente la manifestazione d’interesse ai fini dell’acquisizione di istanze da parte delle librerie del territorio comunale che intendono aderire al progetto “Bonus libri 2025”.Attraverso l’iniziativa promossa anche per quest’anno dall’amministrazione comunale, finalizzata alla promozione della lettura e alla sua valorizzazione e diffusione, verranno distribuiti ai ragazzi residenti nella Citt? dell’Aquila che compiono la maggiore et? nel corrente anno, un voucher del valore di 50 euro per l’acquisto di libri nelle librerie aquilane aderenti all’iniziativa – La manifestazione di interesse dovr? pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: aqprogettispeciali@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. postecert.it entro e non oltre il termine ultimo di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso – recita il testo pubblicato online. Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili al seguente link: https://www.comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/pagina2077_bonus-libri-2025.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it