L’Aquila, Borse di studio 2024/2025 “IO STUDIO”: al via la presentazione delle domande

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e Scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, rende noto che ? stato pubblicato l’Avviso Pubblico “IO STUDIO 2024/2025”, relativo all’erogazione di borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025.“Si tratta di un’opportunit? concreta a sostegno del diritto allo studio per le famiglie con minori disponibilit? economiche – dichiara l’Assessore Tursini – Invito tutti gli aventi diritto a consultare l’avviso e presentare la domanda nei tempi previsti”.A partire dalle ore 15:00 di oggi 30 aprile 2025 e fino alle ore 10:00 dell’8 maggio 2025, sar? possibile presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile al seguente link:https://bandisocialescuola – si apprende dal portale web ufficiale. comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo, si invita a visitare la piattaforma dedicata – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it