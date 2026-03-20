L’Aquila, Borse di studio del programma del Ministero dell’Istruzione e delle Regioni “ioStudio” 2025/2026: al via dal 23 marzo 2026 il bando del Comune dell’Aquila. L’Assessore Manuela Tursini: “Misura concreta per studenti e le loro famiglie”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Assessorato alle Politiche sociali educative e scolastiche del Comune dell’Aquila informa che, a partire dal 23 marzo e fino al 13 aprile 2026, sar? possibile presentare domanda per le borse di studio “ioStudio” relative all’anno scolastico 2025/2026, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – “Contrastare la dispersione scolastica significa garantire reali opportunit? educative, ma anche accompagnare, con attenzione e responsabilit?, ogni fase che permette agli studenti di beneficiarne – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini –. Il nostro impegno ? assicurare prossimit?, accesso e trasparenza nella raccolta delle istanze, affinch? ogni intervento si traduca concretamente in un beneficio per gli studenti e le loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”L’iniziativa, promossa nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio e il sostegno alle famiglie, prevede un contributo economico pari a 150 euro, rivolto agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata del Comune https://bandisocialescuola – si legge sul sito web ufficiale. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/home – si apprende dalla nota stampa. L’Amministrazione comunale invita tutti gli aventi diritto a verificare i requisiti e a presentare domanda entro i termini stabiliti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it