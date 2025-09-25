L’Aquila, Borse di studio “Luca Moro” per incentivare e promuovere lo sport e la musica tra i più giovani

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Con il patrocinio del Comune dell’Aquila, anche per l’anno scolastico 2025-2026 l’associazione “LUCA MORO – lo Sport per tutti EDS-ODV”, stanzier? 50 borse di studio di un valore massimo erogabile di € 350,00, rivolte a studentesse e studenti della scuola dell’obbligo residenti in provincia di L’Aquila ed in presenza di specifici requisiti economici, che durante il corrente anno scolastico svolgono la pratica sportiva o la pratica musicale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per quest’ultima attivit? saranno assegnate per la prima volta 5 borse di studio a ragazze e ragazzi che frequentano un corso di uno strumento musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ricordiamo che il bando ? finanziato, per un importo complessivo di € 17.500, da proventi derivanti da donazioni di privati e di associazioni, tra le quali l’A.S.D. “Amici di Lorenzo”, organizzatrice del Memorial Sebastiani, torneo di rugby per ragazzi Under 18 che si terr? a L’Aquila i prossimi 27 e 28 settembre, che come lo scorso anno doner? 10 borse di studio – La domanda per l’erogazione della borsa di studio, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata dal soggetto esercente la potest? genitoriale, dall’affidatario o dal tutore della/o studentessa/studente, e dovr? pervenire, esclusivamente via pec o via mail, a partire dal 29.09.2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 13.10.2025.Di seguito il link del bando e della relativa modulistica: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1133.html

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it