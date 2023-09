L’Aquila, Borse di studio “Luca Moro” per incentivare e promuovere lo sport tra i più giovani

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Terza edizione del bando finalizzato all’erogazione di borse di studio promossa dell’associazione “Luca Moro lo Sport per tutti Eds-Odv’, con il patrocinio del Comune dell’Aquila –

L’iniziativa quest’anno si avvarr? del sostegno dell’associazione “Amici di Lorenzo”, che si impegner? a sovvenzionare ulteriori dieci borse di studio oltre alle quaranta finanziate dai promotori del progetto la cui finalit? ? quella di fornire un contributo alle famiglie per incentivare la pratica sportiva di ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado –

Il bando, consultabile sul sito istituzionale al link: Comune dell’Aquila – Avvisi Centro Servizi, disciplina l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, su base concorsuale, a studentesse e studenti residenti in provincia dell’Aquila in presenza di specifici requisiti economici – Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, ? pari al costo sostenuto per l’iscrizione a corsi svolti nell’anno sportivo 2023/2024 fino ad un importo massimo di 350 euro – riporta testualmente l’articolo online.

Le Borse di studio Luca Moro sono finanziate con i proventi derivanti da donazioni di privati fino ad un massimo complessivo erogabile di 17.500 euro, equamente suddivisi tra studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado – aggiunge testualmente l’articolo online.

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica all’indirizzo e-mail ass.lucamoro@pec.it dalle 12:00 del 19 settembre fino al prossimo 9 ottobre, termine ultimo per la presentazione – si apprende dalla nota stampa.

