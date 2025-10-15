L’Aquila, Bruxelles, Biondi: “Finalmente l’Europa riconosce il tema della restanza e delle aree interne come sfida comune”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Bruxelles, 14 ottobre 2025“Finalmente anche in Europa si comincia a parlare in maniera chiara e autorevole di restanza, di aree interne e del diritto a vivere nei propri territori – aggiunge la nota pubblicata. Temi che portiamo avanti da anni nei nostri comuni e che, in occasione dell’apertura della Settimana europea delle Regioni e delle Citt?, sono stati al centro del discorso del presidente del Comitato europeo delle regioni, Kata Tutto, per la presentazione del rapporto annuale sullo ‘Stato delle Regioni e delle Citt? 2025’”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, a margine dell’evento di apertura “Costruire il domani, insieme” della Settimana europea della regioni e delle citt?, a Bruxelles, dove ha tenuto il suo discorso la presidente del Comitato europeo delle regioni.Il documento mette in evidenza i rischi legati alla proposta della Commissione europea sul prossimo bilancio 2028-2034, che potrebbe indebolire il rapporto diretto tra Unione e territori a favore di una centralizzazione nazionale dei fondi.Nella capitale belga con il gruppo ECR, il sindaco ha partecipato ieri all’incontro con la delegazione italiana del Comitato europeo delle regioni e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto – Oggi, invece, ? intervenuto alla 168esima sessione plenaria europea sul Multiannual financial framework resolution, il quadro finanziario dell’UE 2021-2027.“La semplificazione non deve significare centralizzazione – dichiara Biondi riprendendo le parole del presidente Tutto – perch? sarebbe un grave errore promuovere soluzioni universali che non tengono conto delle specificit? locali – precisa il comunicato. La coesione ha senso solo se tutte le Regioni sono sostenute in modo equilibrato e differenziato, senza penalizzare chi vive in contesti fragili e periferici”.“Il tema che con i colleghi sindaci affrontiamo pi? spesso – ha sottolineato ancora Biondi – ? quello delle azioni efficaci per contrastare lo spopolamento e l’inverno demografico – recita il testo pubblicato online. Servono strumenti concreti per sostenere chi ha scelto di restare nei piccoli comuni e per incoraggiare nuovi progetti di vita e d’impresa nei nostri paesi di montagna il cui destino ? indissolubilmente legato a quello delle citt? medie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Senza un’azione coordinata e senza rafforzare le loro funzioni come punti di riferimento per le aree interne, non possiamo fermare lo spopolamento e garantire sviluppo”.“Le citt? medie devono tornare al centro della politica di coesione, diventando poli attrattivi e solidali, capaci di garantire istruzione, sanit?, lavoro, mobilit? e connessioni digitali anche per i territori circostanti – precisa la nota online. ? questa la strada da seguire: investire nelle comunit?, scegliere le priorit? giuste, superare la frammentazione delle politiche e semplificare l’accesso ai fondi europei, che troppo spesso restano imbrigliati nella burocrazia”.“Rimanere nei propri territori – ha concluso Biondi – deve essere un diritto garantito a tutti, non una scelta – si apprende dal portale web ufficiale. La legge sulla montagna recentemente approvata in Italia ? un passo importante, ma serve un impegno comune, anche a livello europeo, per dare nuova vitalit? alle aree montane e interne”.

