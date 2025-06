L’Aquila, Calcio a 5: gruppo sportivo PM L’Aquila ai campionati nazionali

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Anche quest’anno il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale dell’Aquila prender? parte ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 riservato agli appartenenti alla categoria – si legge sul sito web ufficiale. Il torneo, in programma sino al 15 giugno a Marina di Pisticci (in provincia di Matera) ? giunto alla 27? edizione e vedr? la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia 2025.“Ai nostri agenti auguro i migliori auguri per questa importante competizione – si apprende dalla nota stampa. – ha dichiarato l’assessore con delega alla Polizia Municipale del Comune dell’Aquila, Laura Cucchiarella – Per l’occasione sono state realizzate delle maglie da gioco celebrative, dedicate a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Un modo per coniugare sport e promozione della nostra citt? e del significativo appuntamento che l’attende il prossimo anno”.

