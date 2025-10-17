L’Aquila, Calcio: L’Aquila 1927-Giulianova, modifiche alla viabilità nell’area dello stadio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:In vista della partita di calcio tra L’Aquila 1927 e Giulianova, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15 allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche alla circolazione stradale nell’area interessata dall’evento sportivo – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione:- Piazzale G. P. Cardone, del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 12 alle ore 19 del 19 ottobre ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite, con soppressione delle fermate bus a servizio di AMA S.p.A. e di TUA S.p.A;- Via Cencioni, del divieto di transito veicolare, dalle ore 14 alle ore 19 del giorno 19 ottobre –

