L’Aquila, Calcio: L’Aquila 1927-Senigallia, modifiche alla viabilità nell’area dello stadio

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:In vista della partita di calcio tra L’Aquila 1927 e Senigallia, in programma domenica 2 novembre 14:30 allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche alla circolazione stradale nell’area interessata dall’evento sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione:- Piazzale G. P. Cardone, del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 8 alle ore 18 del 2 novembre ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite, con soppressione delle fermate bus a servizio di AMA S.p.A. e di TUA S.p.A;- Via Cencioni, del divieto di transito veicolare, dalle ore 12:30 alle ore 18:30 del giorno 2 novembre – si apprende dalla nota stampa.

