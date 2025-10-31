- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 31, 2025
Attualità

L’Aquila, Calcio: L’Aquila 1927-Senigallia, modifiche alla viabilità nell’area dello stadio

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:In vista della partita di calcio tra L’Aquila 1927 e Senigallia, in programma domenica 2 novembre 14:30 allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia, il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche alla circolazione stradale nell’area interessata dall’evento sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione:- Piazzale G. P. Cardone, del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 8 alle ore 18 del 2 novembre ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite, con soppressione delle fermate bus a servizio di AMA S.p.A. e di TUA S.p.A;- Via Cencioni, del divieto di transito veicolare, dalle ore 12:30 alle ore 18:30 del giorno 2 novembre – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

