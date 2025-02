L’Aquila, Cambiamenti climatici e risorse idriche, L’Aquila al centro del dibattito: lo stato dell’arte e le azioni da mettere in campo per affrontare il futuro

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Venerd? 28 febbraio, alle 16, presso l’Auditorium del Parco si terr? un importante incontro dedicato al tema cruciale dell’acqua in relazione ai cambiamenti climatici, organizzato dal Settore Ambiente del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “In questo appuntamento, al quale parteciperanno i maggiori esperti a livello nazionale e internazionale, – spiega l’assessore Fabrizio Taranta – andremo ad esaminare quelle che sono le prospettive future e quello che le amministrazioni, gli enti locali possono programmare e mettere in campo per affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici e alla crisi idrica; rischi che investono tutti i settori della nostra vita, dal lavoro, alla salute, dalla tutela degli animali, all’agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Questo convegno sar? utile per fare il punto della situazione e cercare di capire che cosa ci aspetta per il futuro e soprattutto quali sono le azioni che possiamo mettere in campo per affrontare ci? che ci riserva”. Nel frattempo l’amministrazione comunale prosegue il suo percorso di interventi proprio sulle risorse idriche e i cambiamenti climatici – precisa il comunicato. In particolare, l’assessore ricorda gli investimenti per il contrasto al rischio idrogeologico: “Abbiamo investito 5 milioni di euro, sia sulla citt? che sulle frazioni, per la mitigazione del rischio idrogeologico – Sono in corso lavori nelle frazioni di Arischia, Bagno, e presto partiranno a Sassa e San Giuliano – Si tratta di interventi che vanno a tutelare la pubblica incolumit?, proprio con un’ottica legata al rischio idrogeologico”.Sul fronte della gestione delle acque in ambito urbano, invece, uno degli interventi voluti dall’amministrazione comunale ? quello per le piazze d’acqua: “Quella che stiamo realizzando a Piazza Campo Imperatore sar? in grado di allagarsi in caso di forti piogge e questo permetter? poi al terreno di assorbire quell’acqua in modo graduale, attraverso un sistema di canaline e di filtraggio”.Capitolo a parte, quello dei Contratti di fiume, a cui “abbiamo dato un nuovo impulso, grazie anche al contributo importante della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Soltanto nell’ultimo anno sono stati finanziati i progetti per 5 milioni di euro che andremo ad utilizzare su tutto l’asse fluviale interessato dal contratto di fiume, in modo da ripristinare l’ecosistema fluviale ed attuare interventi sostenibili e non impattanti per la messa in sicurezza”. Il programma del convegno: Saluti istituzionaliLuigi D’Eramo – Sottosegretario dell’AgricolturaEmanuele Imprudente – Vicepresidente Regione AbruzzoEdoardo Alesse – Rettore UnivaqMaurizio Dionisio – Direttore Generale dell’ArtaPierluigi Biondi – Sindaco dell’AquilaFabrizio Taranta – Assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila RelatoriNicola Dell’Acqua – Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsit? idricaPaola Mercogliano – Direttrice Divisione REMHI Regional Model and geo-Hydrological Impacts, CMCC Euro-Mediterranean Centre on Climate ChangeMarco Casini – Segretario Generale dell’Autorit? di Distretto dell’Appennino CentraleMarco Petitta – Dipartimento Scienze della Terra Universit? La Sapienza RomaDiana Galassi – Dipartimento MESVA Universit? degli Studi dell’AquilaIvo Pagliari – Presidente della Gran Sasso Acqua S.p.A.Gaetano De Luca – Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaDina Del Tosto – Settore Ambiente del Comune dell’Aquila

