L’Aquila, campionati internazionali di pattinaggio. Dichiarazione del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Gli internazionali d’Italia di pattinaggio, inseriti nel calendario di appuntamenti dell’Aquila citt europea dello sport 2022, rappresentano un grande appuntamento di promozione dell’immagine dell’intero territorio – riporta testualmente l’articolo online. Per la ristrutturazione completa della pista di Santa Barbara esiste gi un importante stanziamento, pari a 300mila euro derivanti dal Fondo complementare al Pnrr, e siamo molto fiduciosi sul positivo riscontro ad un bando a cui abbiamo partecipato come amministrazione per chiedere ulteriori fondi per valorizzare gli spazi in cui si svolgeranno le gare in questo fine settimana – Sono in fase di conclusione, infine, le operazioni di affidamento dell’intero complesso al nuovo gestore che rilever gli impianti, trovati in condizioni pessime al nostro insediamento, e potr, una volta eseguite le opportune e necessarie opere per il ripristino, restituire alla comunit strutture funzionali per

sportivi e amanti del tempo libero” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

