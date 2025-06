L’Aquila Campione d’Italia Under 16 di rugby. Biondi: “Un trionfo che conferma la vocazione sportiva della città e la sua funzione educativa”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“L’Aquila torna sul tetto d’Italia con la squadra Under 16 del Rugby Experience”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commentando la conquista del titolo nazionale ottenuto dai giovani campioni che hanno battuto in finale il Valsugana Rugby Padova con il punteggio di 19 a 17. La partita si ? disputata su campo neutro a Firenze e ha sancito il coronamento di un percorso esemplare: vittoria del campionato regionale, qualificazioni dominate con una sola sconfitta in tutta la stagione, fino al trionfo nazionale – si apprende dalla nota stampa. Un risultato straordinario per una societ? nata appena undici anni fa, ma che ha saputo costruire con determinazione un progetto tecnico e umano fondato sui valori pi? autentici del rugby. Il successo dell’Under 16 si aggiunge al prestigioso piazzamento dell’Under 18, che ha raggiunto la semifinale nazionale, confermando la solidit? di un vivaio tra i pi? promettenti del panorama italiano – recita il testo pubblicato online. “Questa vittoria ? motivo di grande orgoglio per l’intera comunit? aquilana – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – La nostra ? una citt? che ha nel rugby una delle sue tradizioni pi? radicate, capace di formare intere generazioni allo spirito di squadra, alla lealt? e al sacrificio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto ‘L’A Next Generation’ ? la dimostrazione concreta di come lo sport possa essere un formidabile strumento educativo e di coesione sociale, capace di unire talenti locali e di attrarne da ogni dove, in un percorso di crescita collettiva”.“Grazie alo straordinario direttore tecnico Alessandro Cialone e agli allenatori Alessandro Laurenzi, Edoardo Paggi e Davide Di Gregorio, con il fondamentale contributo dei preparatori atletici Concetta Milanese e Giulio Di Cesare, e ai 46 ragazzi coinvolti in questa stagione entusiasmante, espressione di un lavoro costante e appassionato, che ha coinvolto famiglie, tecnici e volontari – Fondamentale anche l’impegno e il supporto di Marco Molina, punto di riferimento organizzativo del club e figura centrale nello sviluppo e nella tenuta del progetto”.“Mi unisco al ricordo di Rugby Experience L’Aquila che ha voluto dedicare questo straordinario risultato a Mauro Zaffiri, pioniere e sostenitore della societ?, nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno: un omaggio sentito a chi, tra i primi, ha creduto in questa avventura”.“A tutti loro, e a chi ogni giorno lavora per far crescere questa realt? sportiva e valoriale, va il nostro grazie – L’amministrazione comunale ? orgogliosa di accompagnare e sostenere una realt? che rappresenta al meglio la vocazione sportiva e il patrimonio umano della nostra citt?”, conclude il sindaco – recita il testo pubblicato online.

