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L’Aquila, Campo di Paganica, al via il cantiere della tribuna coperta: opera da 700mila euro

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Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono stati avviati questa mattina i lavori per la realizzazione della tribuna coperta del campo di calcio di Paganica – si legge sul sito web ufficiale. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – L’intervento, finanziato con 700mila euro nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, prevede la costruzione di una tribuna coperta da 200 posti, progettata con criteri di semplicit? e funzionalit? e dotata di spazi dedicati alle persone con ridotta mobilit?.Il progetto include inoltre la realizzazione di servizi igienici (due per uomini, due per donne e uno per persone con disabilit?), accessi tramite rampe e scale, un locale lavanderia e un magazzino – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di un ulteriore passo verso la piena fruizione dell’impianto sportivo di Paganica, una struttura strategica per il territorio”, dichiarano il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – viene evidenziato sul sito web. “L’intervento si inserisce in un programma pi? ampio che, tra realizzazione del campo, impianti, sistemazioni esterne e servizi, porta l’investimento complessivo a oltre 2 milioni di euro, anche con risorse comunali”.“L’opera contribuir? alla valorizzazione dell’area e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il ruolo sociale dello sport e delle associazioni sportive locali”. 

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

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