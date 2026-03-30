L’Aquila, Campo Imperatore, aggiudicati i lavori per ostello e tunnel: tutto pronto per l’avvio dei cantieri

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’ostello e del tunnel di collegamento tra la funivia e lo storico albergo di Campo Imperatore – Lo stabilisce la determinazione dirigenziale che rende efficace l’affidamento dell’appalto a seguito della conclusione della procedura di gara – L’intervento, per un importo complessivo di 1 milione e 30mila euro, ? sostenuto con risorse a valere sulle delibere CIPE n. 16/2020, nell’ambito del programma Restart, e CIPE n. 135/2012, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 della Regione Abruzzo – Conclusi tutti gli adempimenti amministrativi e le verifiche previste dalla normativa, l’aggiudicazione ? immediatamente efficace e consente di avviare la fase operativa dell’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con l’aggiudicazione dei lavori completiamo tutta la fase preparatoria e siamo pronti ad aprire il cantiere – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi –. L’avvio degli interventi avverr? compatibilmente con le condizioni meteo, quindi non appena sar? possibile operare in sicurezza in quota – si legge sul sito web ufficiale. Parliamo di opere fondamentali che si inseriscono in un investimento complessivo senza precedenti sul Gran Sasso”.“Ai lavori sull’ostello e sul tunnel si affiancano infatti quelli gi? avviati sull’albergo di Campo Imperatore, finanziati per 3,8 milioni di euro, e il grande intervento per la sostituzione delle funi portanti della funivia, su cui il Comune ha investito 4 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un insieme di operazioni concrete e strutturali che confermano l’attenzione verso la nostra montagna e verso gli operatori che vi lavorano, con l’obiettivo di rendere queste strutture sempre pi? sicure, moderne e fruibili durante tutto l’anno”. La durata dei lavori ? stimata in 120 giorni dall’avvio del cantiere – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it