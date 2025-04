L’Aquila, Cantieri dell’Immaginario 2025: domani conferenza stampa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si ricorda che domani, mercoled? 23 aprile, alle ore 11, nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita si terr? la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 dei Cantieri dell’Immaginario: la rassegna estiva, promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con il coordinamento del Teatro Stabile d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Saranno presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il direttore artistico, Leonardo De Amicis.

