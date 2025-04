L’Aquila, Cantieri dell’Immaginario: da domani, 29 aprile, aperta vendita biglietti on line

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Saranno disponibili a partire dalle ore 15 di domani, marted? 29 aprile, i biglietti per tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone della rassegna estiva “I Cantieri dell’Immaginario” promossa del Comune dell’Aquila e coordinata dal TSA in collaborazione con gli Enti Culturali del Territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Societ? Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo E-Motion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese e Teatro Zeta – si apprende dal portale web ufficiale. Sar? possibile acquistare i tagliandi sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario – In cartellone, dal 4 luglio al 7 agosto prossimi, 38 appuntamenti consultabili sul sito: https://www.cantieriimmaginario – it/

