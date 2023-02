L’Aquila, capitale del Perdono, alla borsa internazionale del turismo religioso di Vicenza. Biondi e Lancia: “Opportunità di promozione per l’anno giubilare.”

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

L’Aquila per la prima volta alla Borsa del Turismo religioso internazionale in programma dal 12 al 15 febbraio a Vicenza nell’ambito di Koin? – International Exhibition for the Religious World, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana – si apprende dal portale web ufficiale.

Nata nel 1989, Koin? ? una manifestazione di prestigio per tutta la filiera degli operatori del settore turistico religioso internazionale, con oltre 200 espositori per circa 18 mila metri quadri di area espositiva e oltre 10 mila visitatori provenienti da pi? di 30 paesi del mondo – recita il testo pubblicato online. Quest’anno la fiera ospiter?, per la prima volta, la sesta edizione della Borsa del Turismo Religioso Internazionale, organizzata precedentemente ad Assisi –

La citt? dell’Aquila avr? un suo stand, organizzato e gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso, dall’Info Point e dall’assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila, rivolto agli operatori della filiera del turismo spirituale nazionale e internazionale, per creare reti e sinergie in un contesto interattivo e di condivisione di esperienze e di casi di successo – riporta testualmente l’articolo online.

Inoltre, nel corso dell’iniziativa “Territori e cammini verso il Giubileo 2025” – in programma il 14 febbraiopresso lo spazio fieristico dedicato ai meeting – il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, illustrer? le bellezze e le peculiarit? della citt?, nonch? il suo rapporto con la Perdonanza Celestiniana sulla scia della visita storica di Papa Francesco, che ha officiato il rito di apertura della Porta Santa in occasione della 728esima edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Una prestigiosa vetrina internazionale per L’Aquila che ha l’opportunit? di mostrare a migliaia di visitatori le bellezze del nostro territorio, la Perdonanza Celestiniana quale Patrimonio culturale immateriale dell’Umanit?, i luoghi interessati dalla venuta del Santo Padre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il dono dell’indulgenza plenaria, la cui concessione ? stata estesa fino al 29 agosto 2023, ha aperto le porte della citt? al mondo intero attirando un filone turistico, quello religioso, che accresce le potenzialit? del nostro territorio rappresentando una opportunit? di crescita e di sviluppo per tutti gli operatori, non solo del settore – si apprende dalla nota stampa. L’obiettivo ? quello di organizzare una accoglienza ‘multidisciplinare’ degna di una citt? europea come L’Aquila divenuta un punto di riferimento per la cristianit?, coinvolgendo tutti i comparti dell’indotto” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al turismo, Ersilia Lancia –

