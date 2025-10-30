L’Aquila, Capitale della cultura 2026: approvato il progetto “Premio Nazionale delle Arti – XX Edizione” a cura dell’Accademia di Belle Arti

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Giunta comunale ha approvato, con apposita deliberazione, l’inserimento dell’iniziativa “Premio Nazionale delle Arti – XX Edizione L’Aquila 2026” all’interno della programmazione ufficiale di L’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026, accogliendo la proposta progettuale avanzata dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, presieduta da Rinaldo Tordera e diretta da Marco Brandizzi.Il Comune ha sostenuto l’idea di ospitare il Premio Nazionale delle Arti (PNA), promosso dal ministero dell’Universit? e della Ricerca (MUR), in citt? nel 2026: si tratta di un evento di rilievo nazionale dedicato alla valorizzazione delle migliori produzioni artistiche degli studenti delle accademie di belle arti italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila curer? la sezione dedicata alle arti visive, mentre Firenze, con l’ISIA, sar? sede del segmento dedicato al design.La manifestazione, di natura biennale e itinerante, porter? all’Aquila oltre 500 opere e 25 Accademie provenienti da tutta Italia, in un grande evento diffuso articolato in pi? sedi espositive del centro storico – recita il testo pubblicato online. Il Premio Nazionale delle Arti offrir? al pubblico un percorso di scoperta tra pittura, scultura, grafica, fotografia, installazioni, videoarte e nuove tecnologie, oltre a una sezione speciale dedicata alle arti performative e al design. Accanto alle esposizioni, sono previsti laboratori aperti, workshop, incontri con artisti e critici, attivit? di mediazione culturale e percorsi didattici rivolti a studenti e famiglie, per rendere l’arte accessibile e partecipata – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa mira a valorizzare le giovani generazioni di artisti e a promuovere l’alta formazione artistica come motore di innovazione e coesione sociale, in linea con la visione del dossier di candidatura, che pone la cultura al centro dei processi di rigenerazione urbana e comunitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto, che ha ottenuto il parere favorevole del Comitato dei garanti, ? stato riconosciuto per l’alto valore formativo, simbolico e istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La collaborazione tra Comune, Accademia, Ministero e altri enti culturali cittadini consolida il ruolo dell’Aquila come polo di ricerca e produzione artistica contemporanea, in dialogo con le pi? importanti esperienze italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questa deliberazione – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – proseguiamo nell’attuazione del programma L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della cultura, rafforzando la relazione tra istituzioni e territorio e confermando la centralit? della cultura come motore di rinascita e di identit? collettiva – Il Premio Nazionale delle Arti – L’Aquila 2026 costituir? uno dei momenti pi? rappresentativi dell’anno da Capitale, unendo formazione, creativit? e partecipazione e restituendo all’Aquila il ruolo di laboratorio nazionale per le arti e la cultura contemporanea – Siamo ‘un territorio e mille capitali’: una citt? estesa e plurale, un territorio intero, fatto di paesi e comunit?, e mille capitali – luoghi, persone, istituzioni – che rappresentano il patrimonio umano e creativo su cui si fonda il progetto”.Nei prossimi giorni saranno resi noti altri progetti che, insieme al Premio Nazionale delle Arti, comporranno il programma complessivo di L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Il calendario delle iniziative sar? presentato nel corso di un appuntamento nazionale con le istituzioni e i partner strategici del progetto, che illustrer? il programma complessivo e le linee guida dell’anno da Capitale –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it