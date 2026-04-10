L’Aquila Capitale della Cultura 2026: il 17 aprile riapre il Teatro San Filippo con il progetto CostellAzioni

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale: ● Il complesso barocco di met? Seicento torna alla citt? come fulcro dell’anno della Cultura;● Con la riapertura del teatro inizia CostellAzioni, il festival diffuso che trasforma quartieri e frazioni in centri vitali di una rete culturale plurale e partecipata;● Tre giorni di programmazione con grandi protagonisti dello spettacolo, per grandi e piccini, segnano la riconsegna di uno spazio storico alla memoria collettiva e alle nuove generazioni. L’Aquila, 9 aprile 2026 – Il Teatro San Filippo riapre ufficialmente le porte alla cittadinanza venerd? 17 aprile: un presidio culturale del quale la comunit? aquilana si riappropria – La ricostruzione e restauro dell’edificio barocco rappresenta un momento significativo per L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Questo spazio, di propriet? del Fondo Edifici di Culto (Fec) del ministero dell’Interno, verr? gestito dal Comune per i prossimi sei anni, come stabilito nella convenzione firmata anche con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il San Filippo recupera cos? la sua funzione di luogo di educazione e crescita, che esalta la creativit? di una citt? e di un territorio che guardano ai giovani.L’attivit? del teatro riparte con l’evento inaugurale di CostellAzioni, un festival di identit? territoriale che segna l’inizio di un percorso culturale diffuso destinato a proseguire fino a fine dicembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto intende dare centralit? all’intero territorio comunale, trasformandolo in un palcoscenico condiviso: il cartellone prevede infatti un fitto programma di iniziative che toccheranno 27 tra frazioni e quartieri del territorio comunale, oltre a due ulteriori grandi eventi di richiamo che si svolgeranno nel cuore della citt?. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle periferie, del cui bando il Comune dell’Aquila ? risultato vincitore, mette in connessione arti performative, musica, sport e natura – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo ? riconoscere L’Aquila come citt? plurale, valorizzando i quartieri e le frazioni come motori pulsanti di relazione e produzione culturale, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e promuovere nuove forme di partecipazione attiva – viene evidenziato sul sito web. “Con CostellAzioni la cultura si fa spazio identitario e collettivo, uscendo dai confini del centro storico per abbracciare l’intero territorio comunale – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Questo festival non ? soltanto un contenitore di eventi, ma la prova tangibile di una citt? che si riconosce nella sua pluralit? e che vede nelle sue frazioni e nei suoi quartieri dei motori pulsanti di creativit? e memoria – La riapertura del Teatro San Filippo ? uno dei segnali pi? forti di come il progetto Capitale della Cultura 2026 stia gi? tracciando una visione di futuro solida, inclusiva e profondamente orgogliosa delle proprie radici”.L’evento inaugurale, previsto per il fine settimana del 17, 18 e 19 aprile prossimi, sancisce il ritorno all’attivit? del Teatro San Filippo dopo 17 anni di chiusura – La programmazione si apre venerd? 17 alle ore 17 con Federica Camba e Gianluca “Scintilla” Fubelli nello spettacolo “Io Marte, tu Mercole”, seguito alle 21 da Alessio Boni e Roberta Di Mario con “Energia – si legge sul sito web ufficiale. Una storia umana”, una riflessione sul rapporto tra uomo e cosmo – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa proseguir? sabato 18 aprile con lo sguardo di Giorgia Fumo, che alle 17 analizzer? le trasformazioni del mondo del lavoro in “Out Of Office”, mentre alle 21 il “Massimo Lopez Show” offrir? una serata tra swing e grandi classici americani – aggiunge la nota pubblicata. La giornata conclusiva di domenica 19 aprile sar? dedicata alla creativit? con gli “Attacchi d’arte contemporanea” di Giovanni Muciaccia (ore 11:30 e 16), per terminare alle 21 con il reading di Edoardo Leo, un percorso tra parole e musica intitolato “Letture semiserie e tragicomiche”.Per celebrare la restituzione di questo patrimonio alla cittadinanza, venerd? 17 aprile il Teatro sar? accessibile per una sessione di visite straordinarie – Dopo il taglio del nastro, le porte resteranno aperte dalle 11 alle 13, offrendo a tutti la possibilit? di riscoprire il valore storico e architettonico dell’apparato barocco – aggiunge testualmente l’articolo online. La partecipazione alle visite mattutine non necessita di prenotazione mentre per tutti gli spettacoli in programma ? necessaria una registrazione, gratuita, fino a esaurimento posti – aggiunge la nota pubblicata. Le iscrizioni saranno attive a partire dalle ore 17 di venerd? 10 aprile completando il form al seguente link: www.costellazionilaquila – it.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it