L’Aquila, Capitale della Cultura: Biondi riceve Palazzi, sindaco di Mantova, prima città a fregiarsi del titolo

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto nei giorni scorsi a Palazzo Margherita il primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi, per un incontro istituzionale all’insegna del dialogo e della condivisione di esperienze legate al titolo di Capitale Italiana della Cultura – Un confronto di grande significato, che ha visto protagoniste due citt? simbolo della cultura italiana: Mantova, che nel 2016 fu la prima a ottenere il riconoscimento, e L’Aquila, che si prepara a viverlo nel 2026. L’incontro ha rappresentato un’opportunit? preziosa per riflettere su strategie, modelli organizzativi e buone pratiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della visita, il sindaco Biondi ha omaggiato il collega con alcuni simboli rappresentativi dell’identit? aquilana: il Fiore della Memoria – una spilla a forma di croco viola, fiore dello zafferano scelto per commemorare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 – e una selezione di gadget ufficiali dedicati a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.“Il confronto con chi ha gi? affrontato questo percorso ? fondamentale per prepararsi con consapevolezza alle sfide che ci attendono – ha dichiarato il sindaco Biondi – la cultura pu? e deve essere un motore di rigenerazione, crescita e sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. In questo, l’esperienza di Mantova rappresenta un modello virtuoso a cui guardare con attenzione – ”“Capitale Italiana della Cultura ? un’occasione unica per raccontare l’identit? profonda di una citt? e rafforzarne il senso di comunit? – ha sottolineato il sindaco Palazzi – Sono felice di aver potuto condividere l’esperienza di Mantova con L’Aquila, che sapr? valorizzare al meglio la propria storia, le sue energie creative e il suo patrimonio umano e ricostruttivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Auguro un anno straordinario all’Aquila, una citt? e un territorio straordinari che con orgoglio hanno saputo risollevarsi, che merita il sostegno di tutti, senza distinzione alcuna”.Un incontro nel segno della memoria, della cultura e della visione condivisa, che rafforza il legame tra citt? medie, accomunate dalla stessa ambizione: rendere la cultura asset di coesione e rilancio dei territori interni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it