L’Aquila, Capitale della Cultura. Presentati I Cantieri dell’Immaginario 2025 

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il direttore artistico Leonardo De Amicis ad alzare il sipario sull’edizione 2025 della rassegna estiva I Cantieri dell’Immaginario, promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione con gli Enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Societ? Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo E-Motion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese e Teatro Zeta – si legge sul sito web ufficiale. In cartellone, dal 4 luglio al 7 agosto prossimi, 38 appuntamenti previsti nelle ormai tradizionali location della scalinata di San Bernardino e dell’Auditorium del Parco – Come lo scorso anno, la manifestazione – coordinata dal Tsa – si apre al territorio, con eventi previsti anche nei comuni di Fossa e Lucoli e nella frazione aquilana di Collebrincioni. “Negli ultimi anni, I Cantieri dell’Immaginario hanno rappresentato una delle pi? significative esperienze culturali collettive della nostra citt?: un progetto che, anno dopo anno, ha coinvolto migliaia di spettatori, artisti di fama nazionale e internazionale, e che ha trasformato il centro storico dell’Aquila in un vero e proprio laboratorio di rigenerazione urbana attraverso l’arte – ha dichiarato Biondi – Siamo di fronte a una rassegna che non ? solo spettacolo, ma occasione concreta di incontro, di crescita, di riscoperta degli spazi pubblici e delle relazioni sociali – La partecipazione attiva delle persone, la presenza di eventi anche nelle frazioni e nei comuni del comprensorio, l’accessibilit? e la qualit? delle proposte artistiche testimoniano l’attenzione che l’Amministrazione riserva alla cultura come motore di comunit?. In queste ore, segnate dalla scomparsa di Papa Francesco, desidero ricordare il valore che egli ha sempre attribuito al servizio e all’impegno verso gli altri – precisa il comunicato. Proseguire con responsabilit? e sobriet? negli impegni istituzionali ? anche un modo per onorarne l’insegnamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Crediamo che offrire bellezza condivisa, restituire senso e valore agli spazi e alle relazioni, sia una delle forme pi? alte di vicinanza e speranza”. “Quello dei Cantieri dell’Immaginario ? un percorso in continuo e progressivo mutamento – riporta testualmente l’articolo online. Dal 2018 la rassegna ha ampliato il suo orizzonte, evolvendosi in un progetto collettivo sostenuto da enti, istituzioni e realt? culturali di un territorio meraviglioso – riporta testualmente l’articolo online. Per oltre un mese la citt? si apre all’inatteso, le arti si mescolano e si fondono, incontrandosi con l’immaginazione che si trasforma in realt? scenografica: musica, teatro, danza, immagini e parole si intrecciano in un percorso diffuso, fatto di esperienze accessibili e condivise – si apprende dalla nota stampa. Gli spazi urbani diventano scena, il quotidiano si trasfigura, il pubblico diventa parte attiva di ci? che prende vita in un fecondo palcoscenico a cielo aperto in cui creazione, ascolto e relazioni accarezzano l’anima – Il mio invito ? di non assistere alle performance solo da spettatori, ma a partecipare, lasciarsi coinvolgere, interrogare e sorprendere – Perch? quando questa magia prende vita, ci? che nasce da questi incontri lascia dei segni – E quei segni viaggiano, si radicano, e continuano a generare bellezza e possibilit?”, ha dichiarato il Maestro De Amicis. Dal 2018 al 2024 la rassegna ha ospitato oltre 250 spettacoli, con una partecipazione complessiva stimata di circa 150.000 presenze – Gli eventi si sono svolti in alcune delle location pi? suggestive del centro storico e del territorio, contribuendo alla valorizzazione e alla riscoperta di spazi simbolici della citt?. Particolare attenzione ? stata riservata anche quest’anno al valore sociale della rassegna, con iniziative pensate per favorire l’inclusione e l’accessibilit?. Tra queste, si segnala la collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) per uno degli spettacoli in programma, che sar? interamente accessibile alle persone sorde grazie alla presenza di interpreti LIS. Un segno concreto dell’impegno a rendere la cultura un bene realmente condiviso e aperto a tutti. L’apertura del botteghino online per la prenotazione dei biglietti di tutti gli spettacoli ? prevista per il 29 aprile, dalle ore 15, sulla piattaforma Ciaotickets. SERATA INAUGURALE venerd? 4 luglio • ore 21,30 • SCALINATA DI SAN BERNARDINO Teatro Stabile d’Abruzzo OGNI PROMESSA ? DEBITO di e con Vincenzo Salemme venerd? 4 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Gruppo E-Motion Human Dance-Cage coreografia e interpretazione Claudia Gentili aiuto alla drammaturgia Francesca La Cava musica originale Dennis Bastioni costumista/scenografa Daniela Grillo EnClaveDANZA (ES) OPEN BORDERS direzione artistica Cristina Masson coreografi / ballerini Cristina Masson Adri?n S?ez Perez / Coral Qui?ones musica originale dal vivo Odin Kaban disegno luci Paula Mourituri testi estratti dalla collezione di poemi Despedidas (Farewells) di Ulisses Villanueva foto Ana Y?a?ez / Juan Vicente Chuli? Paula Bozzano sabato 5 luglio • ore 19 • AUDITORIUM DEL PARCO Teatro Stabile d’Abruzzo HO PERSO LA FOCE Spettacolo nella lingua dei segni con Emanuele Carcano, Omar Ferroni, Giulia Frigerio, Ramona Lucia Opris sabato 5 luglio • ore 21,30 • SCALINATA DI SAN BERNARDINO Teatro Stabile d’Abruzzo NINO FRASSICA & Los Plaggers Band Show Tour 2000 – 3000 domenica 6 luglio • ore 21,30 • Collebrincioni, L’Aquila SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” FORMULA 3 – live concert batteria e voce Tony Cicco chitarra Angelo Anastasio tastiere Ciro Di Bitonto luned? 7 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo ALI, UNA STORIA D’AMORE E … IMMONDIZIA uno spettacolo comico poetico senza parole di e con Sara Gagliarducci, Mim? clown voce Fabrizio Pompei contributo tecnico e creativo di Daniela Vespa luned? 7 luglio • ore 21,30 • SCALINATA DI SAN BERNARDINO I Solisti Aquilani ERI CON ME. Alice Canta Battiato pianoforte e direzione Carlo Guaitoli Musiche di Franco Battiato mercoled? 9 luglio • ore 17 e ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo DI TUTTI I COLORI Incontro di gioco-teatro a cura di Sara Gagliarducci gioved? 10 luglio • ore 19.00 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo LE FATICHE DEL CUORE testo e regia Luciano Arcella gioved? 10 luglio • ore 21,30 • Piazza della Chiesa Santa Maria ad Cryptas, Fossa, L’Aquila Teatro Stabile d’Abruzzo LA FAVOLA DE ANDR? Omaggio a Fabrizio De Andr? con Sebastiano Somma – voce narrante testi Federica Debernardis arrangiamenti Damiano D’Ambrosio orchestra Saverio Mercadante voce solista Sabrina Marinangeli direttore Rocco Debernardis venerd? 11 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Istituzione Sinfonica Abruzzese QUANDO IL ROCK METTE IL FRAC musiche di Elvis Presley, The Rolling Stones, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin, Europe, Queen, Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese arrangiatore e direttore Roberto Molinelli sabato 12 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro dei 99 RACCONTI DI CINEMA con Ornella Muti accompagnamento Pino Melfi Quartet coreografie di Loredana Errico domenica 13 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro Stabile d’Abruzzo OTELLO di William Shakespeare drammaturgia Dacia Maraini adattamento scenico Antonio Prisco musiche Patrizio Maria D’Artista regia Giorgio Pasotti con Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti nel ruolo di Iago luned? 14 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” SERENA BRANCALE Anema e Core Tour finger drumming Dropkick piano basso e voce Marco Bottoni voce Corinne, Nausica violini e voce Giulia Gentile corpo di ballo di Jasmine Andriano marted? 15 lugliO • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino I Solisti Aquilani BE OUR GUEST. A MUSICAL CELEBRATION I Solisti Aquilani direttore e arrangiamenti Luciano Di Giandomenico singers Alberto Basso, Pierluigi Cocciolito, Maria Di Giandomenico, Francesca Marsi, Corale Novantanove dell’Aquila e Coro delle 9 di Pescara diretti da Ettore Maria Del Romano mercoled? 16 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro Stabile d’Abruzzo MI RITORNA IN MENTE di e con Mario Giordano e Gianluigi Paragone gioved? 17 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo DON GIOVANNI Mise en espace di Dan Fante regia Franco Branciaroli con Franco Branciaroli, Valentina Violo, Andrea Germani, Alessandro Albertin gioved? 17 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Istituzione Sinfonica Abruzzese Concerto celebrativo del 50? Anniversario direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli pianoforte Giuseppe Albanese in collaborazione con Conservatorio “A. Casella” L’Aquila, Conservatorio “G. Braga” Teramo, Conservatorio “L. d’Annunzio” Pescara, Associazione Amici della Musica “F. Fenaroli” Lanciano venerd? 18 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY ADA MONTELLANICO QUARTETTO voce Ada Montellanico piano Enrico Zanisi contrabbasso Jacopo Ferrazza batteria Ermanno Baron venerd? 18 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro Stabile d’Abruzzo UNA SERATA INDIMENTICABILE con Maurizio Battista sabato 19 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” SERENATA A NAPOLI di Serena Rossi direzione musicale e arrangiamenti del M? Valeriano Chiaravalle regia M. Cristina Redini domenica 20 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro Stabile d’Abruzzo FRA’ – San Francesco, la star del Medioevo di e con Giovanni Scifoni marted? 22 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Gruppo E-Motion / Compagnia Fabula Saltica CREATURES OF INTEREST concept e coreografia Antonio Taurino assistente alla coreografia Andrea Di Matteo interpreti Angela Caputo e Camilla Perugini Consorzio Coreografi Danza d’Autore Compagnia Francesca Selva RESPIRI DI BELLEZZA coreografia Francesca Selva soggetto e messa in scena Marcello Valassina musiche Autori vari interpreti Valentina Foschi, Irene de Santis, Luciano Nuzzolese, Cosimo Vittorione marted? 22 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” SIMONA MOLINARI IN CONCERTO pianoforte, tastiera Claudio Filippini chitarre Egidio Marchitelli basso elettrico Nicola Di Camillo batteria Fabio Colella mercoled? 23 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco TeatroZeta AMLETO – un granello nell’occhio della mente testo di William Shakespeare regia di Jared Mcneill con Manuele Morgese, Diletta Masetti e Matteo Ciccioli costumi Stella Iodice mercoled? 23 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro Stabile d’Abruzzo LA PROVA DEL NOVE con Maurizio Casagrande gioved? 24 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo ARTURO E RAMONA, DUE CHEF da John Fante di e con Stefano Angelucci Marino e Vittoria Coletti gioved? 24 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro dei 99 FROM ITALY WITH LOVE coreografie di Fredy Franzutti musiche di Monteverdi, Rossini, Verdi, Cilea, Mascagni, Tosti, Mina, Battisti, Battiato, Vecchioni, Lauzi, Daniele, Conte scene proiezioni pitture italiane compagnia Balletto del Sud venerd? 25 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo CYBERWAR di e con Alessandro Blasioli sabato 26 Luglio • ore 19 • Abbazia San Giovanni Battista Lucoli, L’Aquila Teatro Stabile d’Abruzzo NON CE L’HO CON Pierdavide Carone Tour 2025 domenica 27 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino TeatroZeta PIERINO E IL LUPO & HISTOIRE DU SOLDAT “Pierino e il Lupo” di Sergej Prokof’ev regia di Manuele Morgese artisti orchestra del Conservatorio diretta dal M? Claudio Rufa “Histoire du soldat” di Igor Stravinskij testo di Charles-Ferdinand Ramuz voce recitante Manuele Morgese musiche di Igor Stravinskij musicisti orchestra del Conservatorio diretta dal M? Boulay Guillaume marted? 29 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo VITE INNOCUE regia e testo teatrale Giuseppe Tomei con Federico Colapicchioni mercoled? 30 luglio • ore 19 • Auditorium del Parco Teatro Stabile d’Abruzzo ESULI Racconti istriani, fiumani e dalmati drammaturgia a cura di Eleonora Iacobone consulenza storica Francesco Fagnani supervisione artistica Raffaele Latagliata mercoled? 30 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino Teatro dei 99 NEAPOLIS MANTRA con Enzo Gragnaniello regia e coreografie Mvula Sungani con l’?toile Emanuela Bianchini e la Mvula Sungani Physical Dance gioved? 31 luglio • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” Negrita Acoustic trio talk & live ’25 con Gianmaurizio Foderaro Paolo “Pau” Bruni Enrico “Drigo” Salvi Cesare “Mac” Petricich sabato 2 agosto • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” Nell’ombra della Musica Italiana settima edizione THE KOLORS – summer 2025 voce e chitarra Antonio “Stash” Fiordispino batteria e percussioni Alex Fiordispino basso Dario Iaculli marted? 5 agosto • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” Nell’ombra della Musica Italiana settima edizione VASCO BRONDI in Talismani per tempi incerti voce chitarra Vasco Brondi chitarre Andrea Faccioli violoncello Daniela Savoldi pianoforte Angelo Trabace percussioni/batteria Niccol? Fornabaio gioved? 7 agosto • ore 21,30 • Scalinata San Bernardino SOCIET? DEI CONCERTI “B. BARATTELLI” Nell’ombra della Musica Italiana settima edizione MASSIMO RANIERI in Tutti i sogni ancora in volo tour Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri producer Tour Marco De Antoniis voce Massimo Ranieri pianoforte Danilo Riccardi tastiere e voce Giovanna Perna basso Francesco Puglisi batteria Luca Trolli percussioni Arnaldo Vacca chitarre classiche ed elettriche Andrea Pistilli e Tony Puja violino e voce Valentina Pinto sax e voce Cristiana Polegri sax e flauto Max Filosi

