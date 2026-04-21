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L’Aquila Capitale della Cultura: Riapre Palazzo Ciccozzi con Spagnuolo in Mostra per “Palazzi Aperti” e Iniziative di Formazione e Innovazione di Abivet Group

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L’Aquila – Domenica 26 aprile, in occasione di “Palazzi Aperti”, Palazzo Ciccozzi riapre le sue porte per accogliere le opere del pittore e scultore irpino Generoso Spagnuolo. L’evento è stato organizzato da Spazio Indipendenza, un hub per la formazione e l’innovazione facente parte del gruppo Abivet di Roma, di cui è presidente Maurizio Albano.

Spagnuolo ha definito le sue opere esposte come frutto di una intensa attività di ricerca e sperimentazione, incentrate sui misteri cosmici, lo spazio-tempo, la forza di gravità e i buchi neri. L’artista ha dichiarato che si tratta di “una ricerca molto personale, di difficile collocazione all’interno delle varie correnti. Ad ispirarmi sono il mistero che custodisce l’archeologia e il cosmo, di cui sono appassionato studioso”.

Il Presidente Albano si è detto entusiasta di accogliere le opere di Spagnuolo a Palazzo Ciccozzi, sottolineando il grande interesse suscitato dalle creazioni dell’artista. “Stiamo crescendo in numeri e obiettivi e in poco tempo abbiamo ridato nuova vita a un altro importante pezzo della città”, ha affermato.

Le opere di Spagnuolo sono state esposte dallo scorso 29 marzo presso il Palazzo Ciccozzi, che si conferma sempre di più come laboratorio culturale e artistico della città. Albano ha assicurato che le iniziative artistiche e culturali continueranno a tenersi mensilmente, con l’obiettivo di aprire le porte del palazzo a tutta la città e attrarre visitatori e turisti da ogni parte.

Il presidente del gruppo Abivet di Roma ha sottolineato l’importanza di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale della Capitale della Cultura attraverso eventi culturali di grande livello. “Continueremo a promuovere queste iniziative ogni mese, con artisti e protagonisti del mondo della cultura, offrendo il nostro contributo alla città”, ha concluso Albano.

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