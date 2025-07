L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: al via il 14 luglio il press tour per la valorizzazione del territorio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al via luned? 14 luglio il press tour organizzato dal Comune dell’Aquila per promuovere la citt? e il territorio in vista del 2026, quando L’Aquila sar? Capitale Italiana della Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Due giorni in cui la stampa nazionale, internazionale e di settore visiter? i principali monumenti dell’Aquila e dintorni, esplorando le attrazioni artistiche e paesaggistiche pi? caratteristiche del territorio – recita il testo pubblicato online. Dal Parco Archeologico di Amiternum, tappa d’apertura nella mattina del 14 luglio, si proseguir? quindi verso il cuore della citt?, dove i giornalisti coinvolti potranno ammirare la Fontana delle 99 cannelle, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio e Amphisculpture di Beverly Pepper. Nel pomeriggio sono previste altre tre tappe: il Castello Cinquecentesco, la Basilica di San Bernardino da Siena e una passeggiata alla scoperta del centro citt?, con i suoi cortili e i palazzi storici. Il 15, invece, giornata all’insegna del trekking naturalistico: Campo Imperatore, Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio – aggiunge testualmente l’articolo online. Fossa e Sant’Eusanio Forconese chiudono la gita fuori porta prima del rientro a L’Aquila, dove alle 17 ? previsto un press briefing a Palazzo Margherita nel corso del quale il Sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore al Turismo Ersilia Lancia dialogheranno con le testate presenti per approfondire le potenzialit? e l’attrattivit? della citt? in vista del 2026, focalizzandosi anche sulla crescita del comparto turistico – recita il testo pubblicato online. Obiettivo principale dell’iniziativa: raccontare un territorio capace di coniugare il turismo lento, esperienziale e culturale con una dimensione profondamente umana, proponendosi in Italia e all’estero quale contesto in cui il visitatore pu? entrare in contatto con una realt? autentica, fatta di borghi, storia, arte, eccellenze agroalimentari e saperi artigiani.

