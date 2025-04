L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: definita la governance

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si delineano l’organizzazione, le modalit? operative e le ripartizioni di competenze in vista di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.Con apposita delibera la giunta comunale ha approvato la composizione della governance che sovrintender? ai processi attuativi del dossier di candidatura, decretato vincitore nel corso della cerimonia di proclamazione del 14 marzo 2024 svoltasi nella sede del Ministero della Cultura a Roma, e di tutti gli appuntamenti ad esso connessi.Sar? il sindaco a presiedere il Comitato dei garanti che sar? composto dai soggetti promotori del dossier di candidatura o loro delegati, da due rappresentanti del Consiglio Comunale e da un numero di esperti nel settore culturale che saranno individuati a seguito di un decreto dello stesso primo cittadino a seguito di un atto di manifestazione di interesse e selezionati da una commissione appositamente nominata – L’organismo, che avr? funzioni di garanzia e di indirizzo, consultive e di rappresentanza, potr? essere eventualmente integrato con personalit? di spicco del panorama culturale – All’interno del Comune ? gi? costituito un gruppo di lavoro intersettoriale che fornir? supporto all’organizzazione degli appuntamenti in ordine a questioni di tipo tecnico, amministrativo, contabile, logistico e di safety and security. Il Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita, competente per le attivit? culturali dell’ente, verr? affiancato da professionisti in grado di rinforzare le azioni messe in campo in ambito culturale, del loro monitoraggio, della loro diffusione in campo nazionale e internazionale e di comunicazione, per la quale verr? individuato un referente – Ulteriori e specifiche professionalit? saranno di supporto nei settori amministrativo-contabile e tecnico operativo – Un Comitato di sostegno costituito da enti, associazioni, societ?, fondazioni, che conferiranno il capitale necessario a sostenere direttamente o cofinanziare progetti artistici compatibili con le linee guida del dossier, completer? la Governance di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.“La sfida che ci apprestiamo a vivere da qui a qualche mese ? esaltante e, al contempo, complessa – si legge sul sito web ufficiale. – spiega il sindaco, Pierluigi Biondi – La definizione di una macchina organizzativa ben strutturata ? determinante affinch?, attraverso il ricorso alle migliori professionalit? e competenze disponibili, un appuntamento cos? atteso possa essere vissuto nel migliore dei modi non solo da cittadini e turisti, ma anche da operatori e quanti saranno protagonisti di un processo che certificher? la capacit? della nostra citt? di fare della cultura un elemento di coesione sociale e sviluppo oltre che di rinascita”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it