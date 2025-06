L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026. Nomina Comitato garanti 

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha proceduto ad un primo atto di nomina dei componenti del Comitato dei garanti per L’Aquila 2026, presieduto dallo stesso primo cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta dell’assessore regionale alla Cultura nonch? presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo, in rappresentanza della Regione Abruzzo, dei titolari di Usra, Usrc e Ufficio speciale per la ricostruzione 2016, rispettivamente Salvatore Provenzano, Raffaello Fico e Vincenzo Rivera, dei consiglieri comunali Emanuela Iorio e Daniele Ferella, in rappresentanza dell’assise civica, e di Letizia Rosati, per il Comune di Rieti, quale membro della giunta del Comune laziale con delega alla Cultura – si legge sul sito web ufficiale. Come previsto dalla delibera di giunta comunale n. 139 del 28 marzo scorso, relativa alla definizione della struttura di governance per la realizzazione del programma per L’Aquila 2026 e alle relative funzioni, il Comitato dei garanti ? composto, oltre che dai soggetti promotori del dossier di candidatura (Comune dell’Aquila, Regione Abruzzo, Comune di Rieti, Usra, Usrc, ufficio speciale per la ricostruzione 2016) e da due rappresentanti del Consiglio comunale, anche da esperti del settore culturale, in via di individuazione all’esito del relativo Avviso pubblico, con scadenza il prossimo 14 luglio(reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune). L’organismo, con funzioni consultive e di garanzia, sar? preposto a sovrintendere alle attivit? connesse alla realizzazione del programma, assicurando il rispetto delle finalit?, delle linee guida e degli indirizzi contenuti nel dossier di candidatura – si legge sul sito web ufficiale. Operer?, inoltre, come organo di indirizzo e rappresentanza, a tutela della qualit?, della trasparenza e della visione culturale complessiva promossa dal progetto – riporta testualmente l’articolo online. I componenti resteranno in carica fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino al termine delle iniziative ricomprese nel programma per L’Aquila 2026 e non percepiranno compensi.

