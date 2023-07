L’Aquila, Carbone nuovo Direttore DIA, le congratulazioni del sindaco dell’Aquila Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Rivolgo le congratulazioni dell’intera municipalit? e mie personali al generale di Corpo d’armata della Guardia di Finanza Michele Carbone, cittadino onorario dell’Aquila, che ieri ha assunto le funzioni di direttore della Direzione investigativa Antimafia”.

Lo afferma il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi.

“Carbone, gi? comandante interregionale per l’Italia meridionale della Guardia di Finanza ha un legame antico e profondo con la nostra citt?, dove ha insegnato diritto tributario all’Universit? e dove ? stato comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti delle Fiamme gialle, una delle istituzioni di cui possiamo vantarci a livello nazionale”.

“Il generale Carbone ? un servitore dello Stato e, come tale, si ? distinto durante gli anni del post sisma senza mai risparmiare energia e tempo a favore della nostra comunit?”, aggiunge Biondi, che ricorda come da comandante della Scuola di Coppito “assecond? la pronta disponibilit? dell’auditorium negli anni bui in cui la citt? non aveva luoghi e occasioni d’incontro, accogliendo spettacoli, convegni ed eventi di ogni tipo, alleviando il disagio dovuto alla prolungata assenza di strutture”.

“Esperto in sicurezza economico-finanziaria e diritto tributario dell’impresa, con specializzazioni in Sicurezza, Intelligence e Aree di crisi, sono certo che il generale Carbone sapr? interpretare al meglio il prestigioso quanto delicato nuovo incarico”, conclude il sindaco dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

