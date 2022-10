L’Aquila, Cartellone delle festività natalizie e di fine anno, domande entro il 14 novembre. Entro il 30 ottobre le richieste di contributo ordinario annuale 2023

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

C’? tempo fino al 14 novembre per presentare al Comune dell’Aquila le proposte di eventi da inserire nel cartellone delle iniziative culturali delle prossime festivit? natalizie e di fine anno – recita il testo pubblicato online. Possono inoltrare la richiesta soggetti quali associazioni senza scopo di lucro, enti, istituzioni, associazioni di categoria, operatori turistici, pro loco, associazioni di promozione sociale e di volontariato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Le proposte, che riguarderanno l’arco di tempo compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, devono essere attinenti al tema e al periodo natalizio e possono riguardare, tra l’altro, attivit? che vanno dalla musica, al teatro, alla danza, alla letteratura, mostre, eventi ludici e di intrattenimento sociale o sportivo – recita il testo pubblicato online. I luoghi di svolgimento devono essere all’interno del territorio comunale dell’Aquila e dell’area montana del Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. La richiesta, con la documentazione prevista nel bando, deve essere inviata (come detto, entro il prossimo 14 novembre) all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it.

Il dettaglio degli adempimenti da eseguire, le modalit? per chiedere un eventuale sostegno economico e tutte le altre informazioni necessarie sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila, nell’area Amministrazione trasparente, a questo indirizzo https://trasparenza – viene evidenziato sul sito web. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_867787_876_1.html .

Si ricorda inoltre che, come previsto dal regolamento comunale per l’attribuzione delle provvidenze economico e del patrocinio, il prossimo 30 ottobre scadono i termini per presentare domanda di contributo ordinario annuale per il 2023.

Le richieste, che saranno valutate da una Commissione di esperti, dovranno essere inoltrate alla mail dell’Ufficio cultura (cultura@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it) , corredate da una relazione programmatica dettagliata contenente le attivit? o il programma dettagliato degli eventi che l’Associazione istante intende realizzare per il 2023, un bilancio preventivo attinente, una copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, copia dello statuto e dell’atto costitutivo –

