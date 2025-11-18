- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
L’Aquila, Cartellone Natalizio 2025-2026: proposte entro il 2 dicembre

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell’Aquila “Cardinale Corradino Bafile” informa che c’? tempo fino alle ore 10:00 di marted? 2 dicembre 2025 per presentare le proposte di eventi da inserire nel Cartellone Natalizio dedicato alle prossime festivit?.Le iniziative presentate saranno realizzate all’interno della struttura nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, e potranno riguardare attivit? in ambito musicale, teatrale, coreutico, letterario, oltre a rassegne, presepi, cori natalizi e altri momenti di socialit?, cultura e svago rivolti agli ospiti del Centro – Possono inoltrare la richiesta:– Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Organismi con sede nel Comune dell’Aquila ed operanti sul territorio comunale;– Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Organismi con sede in altri Comuni, purch? le attivit? proposte siano rivolte al beneficio degli ospiti della struttura – viene evidenziato sul sito web. L’inserimento nel cartellone non d? diritto ad alcun contributo economico n? comporta obblighi per l’Istituzione Centro Servizi per Anziani – aggiunge la nota pubblicata. ? prevista esclusivamente la concessione gratuita di sale e spazi interni, nonch? di materiali e attrezzature nella disponibilit? della struttura – viene evidenziato sul sito web. La domanda, completa della documentazione indicata nel bando, dovr? essere inviata entro il termine stabilito all’indirizzo e-mail: amministrazione@istituzionecsa – it.Il dettaglio degli adempimenti richiesti, la modulistica e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito dell’Istituzione, nella sezione “Avvisi”, al seguente link: https://agendadigitale – comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/SIGEDAQ/impostazioni/amministrazione_trasparente – nsf/amministrazione_trasparente – xsp?action=openDocument&documentId=212A931C24846292C1258D460043DAC0

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

